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Блумберг: подготовка России к "вторжению" на Украину дошла даже до Камчатки
Блумберг: подготовка России к "вторжению" на Украину дошла даже до Камчатки - РИА Новости, 26.11.2021
Блумберг: подготовка России к "вторжению" на Украину дошла даже до Камчатки
Подготовка России к "вторжению" на Украину затронула даже Камчатку, где якобы были передислоцированы силы на случай "глобальной войны", утверждает американское... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:49
2021-11-26T11:53
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Подготовка России к "вторжению" на Украину затронула даже Камчатку, где якобы были передислоцированы силы на случай "глобальной войны", утверждает американское агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков.Комментируя предыдущие публикации этого СМИ на счет "вторжения", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что ряд американских СМИ используются как труба для целенаправленной информационной кампании против России.В новой статье, ссылаясь на аналитиков, Блумберг пишет, что любое "крупномасштабное вторжение" РФ на Украину вряд ли возможно раньше января из-за илистого грунта, теплой погоды и необходимости в дополнительных войсках.Агентство утверждает, что по стране прошла передислокация "вплоть до Камчатки, чтобы быть готовыми на случай, если конфликт перерастет в более глобальную войну", отмечая при этом, что этот регион расположен рядом с Японией и США.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, массовые заявления и публикации в западных странах о подготовке вторжения России на Украину заставляют задуматься, что не исключены провокации, эта истерика нагнетается искусственно. Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии, а президент Украины Владимир Зеленский не против пойти на провокации.
https://ria.ru/20211123/rossiya-1760316710.html
https://ria.ru/20211123/ukraina-1760222035.html
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в мире, украина, сша, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, россия
11:49 26.11.2021 (обновлено: 11:53 26.11.2021)
 
Блумберг: подготовка России к "вторжению" на Украину дошла даже до Камчатки

Bloomberg: Россия, готовясь к "вторжению" на Украину, передислоцировала силы до Камчатки

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Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Подготовка России к "вторжению" на Украину затронула даже Камчатку, где якобы были передислоцированы силы на случай "глобальной войны", утверждает американское агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков.
Комментируя предыдущие публикации этого СМИ на счет "вторжения", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что ряд американских СМИ используются как труба для целенаправленной информационной кампании против России.
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В новой статье, ссылаясь на аналитиков, Блумберг пишет, что любое "крупномасштабное вторжение" РФ на Украину вряд ли возможно раньше января из-за илистого грунта, теплой погоды и необходимости в дополнительных войсках.
Агентство утверждает, что по стране прошла передислокация "вплоть до Камчатки, чтобы быть готовыми на случай, если конфликт перерастет в более глобальную войну", отмечая при этом, что этот регион расположен рядом с Японией и США.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, массовые заявления и публикации в западных странах о подготовке вторжения России на Украину заставляют задуматься, что не исключены провокации, эта истерика нагнетается искусственно. Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии, а президент Украины Владимир Зеленский не против пойти на провокации.
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