https://ria.ru/20211126/rospotrebnadzor-1760819639.html

В Роспотребнадзоре рассказали о случае "черной плесени" в России

В Роспотребнадзоре рассказали о случае "черной плесени" в России - РИА Новости, 26.11.2021

В Роспотребнадзоре рассказали о случае "черной плесени" в России

"Черная плесень" обычно встречается у людей в странах с жарким и влажным климатом, но в некоторых случаях может развиться и у живущих в России, заявил РИА... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T08:53

2021-11-26T08:53

2021-11-26T10:36

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

александр горелов

мукормикоз ("черная плесень")

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Черная плесень" обычно встречается у людей в странах с жарким и влажным климатом, но в некоторых случаях может развиться и у живущих в России, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Ранее врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук и руководитель отдела лучевой диагностики в Ильинской больнице Подмосковья Павел Попов сообщил, что у одной из пациенток через два месяца после перенесенной коронавирусной инфекции были выявлены изменения, характерные для мукормикоза – "черной плесени"."Хотя это в большей степени эндемичная инфекция, характерная для определенного климата с высокими температурами и очень высокой влажностью, но она может развиться и в наших условиях при тяжелых иммуносупрессивных состояниях, а также безграмотном применении лекарственных препаратов", - сказал Горелов.Он пояснил, что заболевание развивается преимущественно у людей, страдающих сахарным диабетом, при тяжелых иммунодефицитных состояниях, а также при интенсивном и неправильном использовании антибактериальных и гормональных препаратов. В этих ситуациях человек становится уязвим для любой грибковой инфекции, в том числе и для "черной плесени".

https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759004229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, александр горелов, мукормикоз ("черная плесень")