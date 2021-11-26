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В Роспотребнадзоре рассказали о случае "черной плесени" в России
В Роспотребнадзоре рассказали о случае "черной плесени" в России - РИА Новости, 26.11.2021
В Роспотребнадзоре рассказали о случае "черной плесени" в России
"Черная плесень" обычно встречается у людей в странах с жарким и влажным климатом, но в некоторых случаях может развиться и у живущих в России, заявил РИА... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T08:53
2021-11-26T10:36
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
александр горелов
мукормикоз ("черная плесень")
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Черная плесень" обычно встречается у людей в странах с жарким и влажным климатом, но в некоторых случаях может развиться и у живущих в России, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Ранее врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук и руководитель отдела лучевой диагностики в Ильинской больнице Подмосковья Павел Попов сообщил, что у одной из пациенток через два месяца после перенесенной коронавирусной инфекции были выявлены изменения, характерные для мукормикоза – "черной плесени"."Хотя это в большей степени эндемичная инфекция, характерная для определенного климата с высокими температурами и очень высокой влажностью, но она может развиться и в наших условиях при тяжелых иммуносупрессивных состояниях, а также безграмотном применении лекарственных препаратов", - сказал Горелов.Он пояснил, что заболевание развивается преимущественно у людей, страдающих сахарным диабетом, при тяжелых иммунодефицитных состояниях, а также при интенсивном и неправильном использовании антибактериальных и гормональных препаратов. В этих ситуациях человек становится уязвим для любой грибковой инфекции, в том числе и для "черной плесени".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, александр горелов, мукормикоз ("черная плесень")
08:53 26.11.2021 (обновлено: 10:36 26.11.2021)
 
В Роспотребнадзоре рассказали о случае "черной плесени" в России

Роспотребнадзор: при неправильном применении лекарств может развиться "черная плесень"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Черная плесень" обычно встречается у людей в странах с жарким и влажным климатом, но в некоторых случаях может развиться и у живущих в России, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Ранее врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук и руководитель отдела лучевой диагностики в Ильинской больнице Подмосковья Павел Попов сообщил, что у одной из пациенток через два месяца после перенесенной коронавирусной инфекции были выявлены изменения, характерные для мукормикоза – "черной плесени".
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"Хотя это в большей степени эндемичная инфекция, характерная для определенного климата с высокими температурами и очень высокой влажностью, но она может развиться и в наших условиях при тяжелых иммуносупрессивных состояниях, а также безграмотном применении лекарственных препаратов", - сказал Горелов.
Он пояснил, что заболевание развивается преимущественно у людей, страдающих сахарным диабетом, при тяжелых иммунодефицитных состояниях, а также при интенсивном и неправильном использовании антибактериальных и гормональных препаратов. В этих ситуациях человек становится уязвим для любой грибковой инфекции, в том числе и для "черной плесени".
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Мукормикоз, или “черная плесень”: что это за болезнь и кто в группе риска
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоАлександр ГореловМукормикоз ("черная плесень")
 
 
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