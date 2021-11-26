Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211126/rogozin-1760987559.html
Рогозин: решение о создании российской орбитальной станции примет президент
Рогозин: решение о создании российской орбитальной станции примет президент - РИА Новости, 26.11.2021
Рогозин: решение о создании российской орбитальной станции примет президент
Решение о начале создания Российской орбитальной служебной станции примет президент РФ Владимир Путин, сообщил журналистам в пятницу гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T22:33
2021-11-26T22:33
наука
владимир путин
дмитрий рогозин
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
владимир соловьев (телеведущий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594363323_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_975a47f1f16295950d404f3844a48036.jpg
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Решение о начале создания Российской орбитальной служебной станции примет президент РФ Владимир Путин, сообщил журналистам в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Правительство должно на основании нашего обращения обратиться к главе государства, и будучи поддержанным данное предложение будет реализовано в конкретном перераспределении средств", - сказал Рогозин.Он уточнил, что перераспределение будет касаться тех денег, которые уже выделены на программу развития МКС и на эксплуатацию станции. По его словам, "Роскосмос" рассчитывает получить дополнительные средства на создание новой станции в 2023 году.Ранее в пресс-службе госкорпорации сообщили РИА Новости, что предложение по созданию Российской орбитальной служебной станции направил в правительство РФ, а ее эскизное проектирование начнется только после одобрения кабмина.До этого Рогозин заявил, что госкорпорация дала поручение ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" приступить к разработке эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции. По его словам, создание документа займет от года до полутора лет.Генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил ранее в интервью РИА Новости, что эскизное проектирование может стартовать в 2022 году. По его словам, строительство новой станции может начаться в 2027 году.Первым станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС. НЭМ создают с 2012 года. Первоначально предполагалось, что модуль будет произведен в 2015 году и обеспечит энергетическую независимость российского сегмента МКС, который получает сейчас электричество с американского сегмента. Также модуль предназначен для проведения научных исследований. Однако в 2015 году был готов только эскизный проект. Согласно открытым данным, летный корпус модуля НЭМ собирают с 2017 года. В 2018 году начались его наземные испытания. Запуски модуля постоянно откладываются.
https://ria.ru/20211026/rogozin-1756342558.html
https://ria.ru/20210731/kosmos-1743717387.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594363323_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_23ff5255da6d462e6e72a04b127147c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, дмитрий рогозин, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), владимир соловьев (телеведущий)
22:33 26.11.2021
 
Рогозин: решение о создании российской орбитальной станции примет президент

Глава "Роскосмоса" Рогозин: решение о создании российской орбитальной станции примет Путин

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Решение о начале создания Российской орбитальной служебной станции примет президент РФ Владимир Путин, сообщил журналистам в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Правительство должно на основании нашего обращения обратиться к главе государства, и будучи поддержанным данное предложение будет реализовано в конкретном перераспределении средств", - сказал Рогозин.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 16:36Наука
Российская орбитальная станция может стать новой МКС, заявил Рогозин
Он уточнил, что перераспределение будет касаться тех денег, которые уже выделены на программу развития МКС и на эксплуатацию станции. По его словам, "Роскосмос" рассчитывает получить дополнительные средства на создание новой станции в 2023 году.
Ранее в пресс-службе госкорпорации сообщили РИА Новости, что предложение по созданию Российской орбитальной служебной станции направил в правительство РФ, а ее эскизное проектирование начнется только после одобрения кабмина.
До этого Рогозин заявил, что госкорпорация дала поручение ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" приступить к разработке эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции. По его словам, создание документа займет от года до полутора лет.
Вид Земли с МКС - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 00:49Наука
"Роскосмос" определится с обликом новой российской орбитальной станции
Генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил ранее в интервью РИА Новости, что эскизное проектирование может стартовать в 2022 году. По его словам, строительство новой станции может начаться в 2027 году.
Первым станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС. НЭМ создают с 2012 года. Первоначально предполагалось, что модуль будет произведен в 2015 году и обеспечит энергетическую независимость российского сегмента МКС, который получает сейчас электричество с американского сегмента. Также модуль предназначен для проведения научных исследований. Однако в 2015 году был готов только эскизный проект. Согласно открытым данным, летный корпус модуля НЭМ собирают с 2017 года. В 2018 году начались его наземные испытания. Запуски модуля постоянно откладываются.
 
НаукаВладимир ПутинДмитрий РогозинКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Владимир Соловьев (телеведущий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22WSJ: США могут ограничить учения в Европе, чтобы не ссориться с Россией
03:15Эксперт дал совет по покупке первого автомобиля
03:14Начались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионах
03:09Эксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налогов
03:04Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗО
03:00Юристы рассказали, за что можно лишиться права на наследство
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
Лента новостейМолния
WSJ: США могут ограничить учения в Европе, чтобы не ссориться с РоссиейЭксперт дал совет по покупке первого автомобиляНачались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионахЭксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налоговПредполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗОЮристы рассказали, за что можно лишиться права на наследствоВ Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС