https://ria.ru/20211126/rogozin-1760987559.html

Рогозин: решение о создании российской орбитальной станции примет президент

Рогозин: решение о создании российской орбитальной станции примет президент - РИА Новости, 26.11.2021

Рогозин: решение о создании российской орбитальной станции примет президент

Решение о начале создания Российской орбитальной служебной станции примет президент РФ Владимир Путин, сообщил журналистам в пятницу гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T22:33

2021-11-26T22:33

2021-11-26T22:33

наука

владимир путин

дмитрий рогозин

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

владимир соловьев (телеведущий)

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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Решение о начале создания Российской орбитальной служебной станции примет президент РФ Владимир Путин, сообщил журналистам в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Правительство должно на основании нашего обращения обратиться к главе государства, и будучи поддержанным данное предложение будет реализовано в конкретном перераспределении средств", - сказал Рогозин.Он уточнил, что перераспределение будет касаться тех денег, которые уже выделены на программу развития МКС и на эксплуатацию станции. По его словам, "Роскосмос" рассчитывает получить дополнительные средства на создание новой станции в 2023 году.Ранее в пресс-службе госкорпорации сообщили РИА Новости, что предложение по созданию Российской орбитальной служебной станции направил в правительство РФ, а ее эскизное проектирование начнется только после одобрения кабмина.До этого Рогозин заявил, что госкорпорация дала поручение ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" приступить к разработке эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции. По его словам, создание документа займет от года до полутора лет.Генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил ранее в интервью РИА Новости, что эскизное проектирование может стартовать в 2022 году. По его словам, строительство новой станции может начаться в 2027 году.Первым станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС. НЭМ создают с 2012 года. Первоначально предполагалось, что модуль будет произведен в 2015 году и обеспечит энергетическую независимость российского сегмента МКС, который получает сейчас электричество с американского сегмента. Также модуль предназначен для проведения научных исследований. Однако в 2015 году был готов только эскизный проект. Согласно открытым данным, летный корпус модуля НЭМ собирают с 2017 года. В 2018 году начались его наземные испытания. Запуски модуля постоянно откладываются.

https://ria.ru/20211026/rogozin-1756342558.html

https://ria.ru/20210731/kosmos-1743717387.html

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владимир путин, дмитрий рогозин, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), владимир соловьев (телеведущий)