https://ria.ru/20211126/rogozin-1760953294.html

Роскосмос обсуждает с НАСА возможность стыковки Crew Dragon с "Причалом"

Роскосмос обсуждает с НАСА возможность стыковки Crew Dragon с "Причалом" - РИА Новости, 26.11.2021

Роскосмос обсуждает с НАСА возможность стыковки Crew Dragon с "Причалом"

Американские пилотируемые корабли Crew Dragon смогут пристыковаться к российскому модулю "Причал" МКС, НАСА и Роскосмос обсуждают это, сообщил журналистам в... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:40

2021-11-26T18:40

2021-11-26T19:10

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дмитрий рогозин

международная космическая станция (мкс)

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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Американские пилотируемые корабли Crew Dragon смогут пристыковаться к российскому модулю "Причал" МКС, НАСА и Роскосмос обсуждают это, сообщил журналистам в пятницу гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Рогозин уточнил, что для американских кораблей потребуется стыковочный интерфейс, то есть специальный переходник.Грузовой корабль "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" пристыковался к Международной космической станции в 18.19 мск 26 ноября после двухсуточного полета.Пока модуль летел, на МКС от многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" отчалил грузовик "Прогресс МС-17" и забрал с собой проставку, которая позволяла стыковать к "Науке" космические корабли, но помешала бы стыковке модуля."Прогресс М-УМ" после доставки "Причала" пробудет в составе станции почти месяц - до 22 декабря."Причал" имеет пять портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей, а также различных модулей. Новый модуль позволит стыковать к МКС, в частности, новый российский космический корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне. Модуль станет последним, который Россия введет в состав своего сегмента МКС.

https://ria.ru/20210423/stantsiya-1729635010.html

https://ria.ru/20211126/musor-1760855897.html

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технологии, наса, роскосмос, космос - риа наука, сша, дмитрий рогозин, международная космическая станция (мкс), россия