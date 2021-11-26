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Родственники погибших в шахте "Листвяжная" направились на предприятие

Родственники погибших в шахте "Листвяжная" направились на предприятие - РИА Новости, 26.11.2021

Родственники погибших в шахте "Листвяжная" направились на предприятие

Родственники погибших и пострадавших сотрудников шахты "Листвяжная" в Кузбассе с утра идут на предприятие, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T05:57

2021-11-26T05:57

2021-11-26T05:57

происшествия

белово

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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БЕЛОВО (Кузбасс), 26 сен - РИА Новости, Светлана Задера. Родственники погибших и пострадавших сотрудников шахты "Листвяжная" в Кузбассе с утра идут на предприятие, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.К КПП-1 с утра идут толпы женщин с заплаканными лицами, некоторых сопровождают мужчины, некоторых дети подросткового возраста.Сотрудники ГИБДД не разрешают родственникам проехать на территорию предприятия на машине, поэтому они оставляют ее в 15 метрах от входа и идут пешком. В двух палатках МЧС перед входом на предприятие с утра работают психологи.У входа собралось уже более десятка представителей СМИ, их не пускают на предприятие.

белово

кемерово

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, белово, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе