https://ria.ru/20211126/rodina-1760820004.html

Украинцы решили поменять пол скульптуре "Родина-мать"

На Украине захотели поменять пол скульптуре "Родина-мать" - РИА Новости, 26.11.2021

Украинцы решили поменять пол скульптуре "Родина-мать"

На сайте Киевского городского совета появилась петиция с требованием изменить пол скульптуры "Родина-мать" — одного из символов украинской столицы. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T08:54

2021-11-26T08:54

2021-11-26T10:24

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На сайте Киевского городского совета появилась петиция с требованием изменить пол скульптуры "Родина-мать" — одного из символов украинской столицы."Первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не отвечает современным политическим и идеологическим требованиям общества", — написал автор обращения Александр Артемов.Он предлагает превратить "Родину-мать" в монумент архистратигу Михаилу, "поскольку эта женщина выглядит достаточно мужеподобно". Для этого нужно убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и добавить скульптуре крылья. "Если найдутся дополнительные средства — сделать крылья подвижными, чтобы они колебались под действием ветра", — добавил Артемов.По его мнению, сносить монумент экономически невыгодно, кроме того, "он прочно вписался в очертания нашего города".Монумент "Родина-мать" возвели на Печерских холмах в 1981 году. Стальная 62-метровая скульптура держит в одной руке 16-метровый меч, в другой — щит с гербом СССР. Общая высота монумента — 102 метра, его видно со всех отдаленных точек Киева.С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики. В соответствии с ним по всей стране снесены множество памятников советского времени. В Институте национальной памяти уже не раз призывали убрать герб СССР со щита "Родины-матери", но сам памятник обещали оставить на месте.В сентябре в Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы украинской столицы и Москвы. Как заявляли местные власти, в будущем монумент отправят в "музей тоталитаризма".

https://ria.ru/20201020/ukraina-1580573689.html

https://ria.ru/20211107/ukraina-1757947354.html

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