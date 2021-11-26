https://ria.ru/20211126/remont-1760947912.html

Текущий ремонт более 20 мостовых сооружений завершили в Москве

Текущий ремонт более 20 мостовых сооружений завершили в Москве - РИА Новости, 26.11.2021

Текущий ремонт более 20 мостовых сооружений завершили в Москве

Текущий ремонт более 20 мостовых сооружений завершили в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:28

2021-11-26T18:28

2021-11-26T18:33

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Текущий ремонт более 20 мостовых сооружений завершили в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра добавил, что в общей сложности в этом году отремонтировали более 110 тысяч квадратных метров гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия.Работы проведены на Дорогобужском, Лужнецком, Матросском и Химкинском мостах, Лужнецкой, Ленинградской, Савеловской, Велозаводской и Звенигородской эстакадах, в Северо-Западном и Новоалексеевском тоннелях."Специалисты устранили локальные повреждения покрытия на проезжей части и протечки в подэстакадных пространствах. Новая гидроизоляция позволит увеличить срок эксплуатации объектов, повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок", - сказал заммэра.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в преддверии зимы полностью завершены работы по текущему ремонту деформационных швов на 46 мостовых сооружениях, в том числе Бережковском, Астаховском и Очаковском мостах.

https://ria.ru/20211109/remont-1758176636.html

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы