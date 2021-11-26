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Текущий ремонт более 20 мостовых сооружений завершили в Москве
Текущий ремонт более 20 мостовых сооружений завершили в Москве - РИА Новости, 26.11.2021
Текущий ремонт более 20 мостовых сооружений завершили в Москве
Текущий ремонт более 20 мостовых сооружений завершили в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:28
2021-11-26T18:28
2021-11-26T18:33
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Текущий ремонт более 20 мостовых сооружений завершили в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра добавил, что в общей сложности в этом году отремонтировали более 110 тысяч квадратных метров гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия.Работы проведены на Дорогобужском, Лужнецком, Матросском и Химкинском мостах, Лужнецкой, Ленинградской, Савеловской, Велозаводской и Звенигородской эстакадах, в Северо-Западном и Новоалексеевском тоннелях."Специалисты устранили локальные повреждения покрытия на проезжей части и протечки в подэстакадных пространствах. Новая гидроизоляция позволит увеличить срок эксплуатации объектов, повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок", - сказал заммэра.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в преддверии зимы полностью завершены работы по текущему ремонту деформационных швов на 46 мостовых сооружениях, в том числе Бережковском, Астаховском и Очаковском мостах.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Текущий ремонт более 20 мостовых сооружений завершили в Москве
, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили текущий ремонт 21 мостового сооружения. Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется. За последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра добавил, что в общей сложности в этом году отремонтировали более 110 тысяч квадратных метров гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия.
Работы проведены на Дорогобужском, Лужнецком, Матросском и Химкинском мостах, Лужнецкой, Ленинградской, Савеловской, Велозаводской и Звенигородской эстакадах, в Северо-Западном и Новоалексеевском тоннелях.
"Специалисты устранили локальные повреждения покрытия на проезжей части и протечки в подэстакадных пространствах. Новая гидроизоляция позволит увеличить срок эксплуатации объектов, повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок", - сказал заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в преддверии зимы полностью завершены работы по текущему ремонту деформационных швов на 46 мостовых сооружениях, в том числе Бережковском, Астаховском и Очаковском мостах.