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Жительница Камчатки на три часа оставила ребенка в машине
Жительница Камчатки на три часа оставила ребенка в машине - РИА Новости, 26.11.2021
Жительница Камчатки на три часа оставила ребенка в машине
Жительница Камчатки закрыла полуторагодовалого сына в машине почти на три часа, пока ходила в салон красоты, рассказали РИА Новости в УМВД России по Камчатскому РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T08:28
2021-11-26T08:28
2021-11-26T08:28
происшествия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя - РИА Новости. Жительница Камчатки закрыла полуторагодовалого сына в машине почти на три часа, пока ходила в салон красоты, рассказали РИА Новости в УМВД России по Камчатскому краю."Обнаружен автомобиль, на заднем сидении которого в автокресле находился маленький мальчик… Так как ребенок длительное время находился один в запертом автомобиле, подверженный опасности, полицейские приняли решение разбить стекло двери автомобиля. В этот момент к ним подошла гражданка, мать ребенка. 34-летняя женщина пояснила, что была в салоне красоты. Мальчик 2020 года рождения оставался в автомобиле один без присмотра 2 часа 50 минут", – сообщили в полиции.В ведомстве уточнили, что женщина слышала, что несколько раз сработала автосигнализация, когда полицейские пытались привлечь внимание хозяина машины, но не выходила, так как не могла прервать косметическую процедуру.В отношении женщины составлен протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", что влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
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происшествия, камчатский край
Жительница Камчатки на три часа оставила ребенка в машине
Жительница Камчатки оставила полуторагодовалого сына одного в машине почти на три часа
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя - РИА Новости.
Жительница Камчатки закрыла полуторагодовалого сына в машине почти на три часа, пока ходила в салон красоты, рассказали РИА Новости в УМВД России по Камчатскому краю
.
"Обнаружен автомобиль, на заднем сидении которого в автокресле находился маленький мальчик… Так как ребенок длительное время находился один в запертом автомобиле, подверженный опасности, полицейские приняли решение разбить стекло двери автомобиля. В этот момент к ним подошла гражданка, мать ребенка. 34-летняя женщина пояснила, что была в салоне красоты. Мальчик 2020 года рождения оставался в автомобиле один без присмотра 2 часа 50 минут", – сообщили в полиции.
В ведомстве уточнили, что женщина слышала, что несколько раз сработала автосигнализация, когда полицейские пытались привлечь внимание хозяина машины, но не выходила, так как не могла прервать косметическую процедуру.
В отношении женщины составлен протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", что влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.