https://ria.ru/20211126/razumkov-1760991167.html

Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины

Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины - РИА Новости, 26.11.2021

Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины

Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах, а также создать свою партию. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T23:10

2021-11-26T23:10

2021-11-26T23:17

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украина

дмитрий разумков

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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах, а также создать свою партию.Верховная рада Украины 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Он создал в украинском парламенте межфракционное объединение "Разумная политика", куда войдут 25 депутатов."Я реализую все амбиции, которые будут для того, чтобы действительно изменить эту страну. То, что не удалось сделать в (20)19-м году, будем делать дальше", - сказал он в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" в YouTube.Он отметил, что намерен принимать участие в выборах. "Будут выборы - потом пойдем. Я говорил, я принимал участие во всех выборах. Я думаю, что в следующих выборах я также приму участие", - отметил он.На уточняющий вопрос журналиста, в какой ипостаси он намерен это сделать, Разумков ответил: "В ипостаси тех, кто идет на эти выборы. И президентские, и парламентские".Он добавил, что будет создавать свою партию. И заявил, что успеет ее создать к следующим парламентским выборам.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.

https://ria.ru/20211111/ukraina-1758613889.html

https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760944854.html

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в мире, украина, дмитрий разумков, верховная рада украины