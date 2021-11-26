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Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины
Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины - РИА Новости, 26.11.2021
Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины
Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах, а также создать свою партию. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T23:10
2021-11-26T23:17
в мире
украина
дмитрий разумков
верховная рада украины
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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах, а также создать свою партию.Верховная рада Украины 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Он создал в украинском парламенте межфракционное объединение "Разумная политика", куда войдут 25 депутатов."Я реализую все амбиции, которые будут для того, чтобы действительно изменить эту страну. То, что не удалось сделать в (20)19-м году, будем делать дальше", - сказал он в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" в YouTube.Он отметил, что намерен принимать участие в выборах. "Будут выборы - потом пойдем. Я говорил, я принимал участие во всех выборах. Я думаю, что в следующих выборах я также приму участие", - отметил он.На уточняющий вопрос журналиста, в какой ипостаси он намерен это сделать, Разумков ответил: "В ипостаси тех, кто идет на эти выборы. И президентские, и парламентские".Он добавил, что будет создавать свою партию. И заявил, что успеет ее создать к следующим парламентским выборам.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
https://ria.ru/20211111/ukraina-1758613889.html
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в мире, украина, дмитрий разумков, верховная рада украины
23:10 26.11.2021 (обновлено: 23:17 26.11.2021)
 
Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины

Экс-спикер Рады Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах, а также создать свою партию.
Верховная рада Украины 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Он создал в украинском парламенте межфракционное объединение "Разумная политика", куда войдут 25 депутатов.
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 17:20
Экс-спикер Рады Разумков опроверг объединение с Аваковым и Яценюком
"Я реализую все амбиции, которые будут для того, чтобы действительно изменить эту страну. То, что не удалось сделать в (20)19-м году, будем делать дальше", - сказал он в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" в YouTube.
Он отметил, что намерен принимать участие в выборах. "Будут выборы - потом пойдем. Я говорил, я принимал участие во всех выборах. Я думаю, что в следующих выборах я также приму участие", - отметил он.
На уточняющий вопрос журналиста, в какой ипостаси он намерен это сделать, Разумков ответил: "В ипостаси тех, кто идет на эти выборы. И президентские, и парламентские".
Он добавил, что будет создавать свою партию. И заявил, что успеет ее создать к следующим парламентским выборам.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
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Вчера, 18:02
Зеленский пообещал не допустить путча
 
В миреУкраинаДмитрий РазумковВерховная Рада Украины
 
 
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