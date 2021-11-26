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Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику - РИА Новости, 26.11.2021
Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
Чтобы сохранить конструктивный диалог во время беседы или переговоров, нужно не забывать важное правило: никогда не ставь под угрозу чувство собственной... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T03:15
2021-11-26T03:15
общество
психология
россия
дмитрий синарев
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Чтобы сохранить конструктивный диалог во время беседы или переговоров, нужно не забывать важное правило: никогда не ставь под угрозу чувство собственной значимости собеседника, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.По его словам, в противном случае можно ожидать только агрессивной защитной реакции.Эксперт предложил избегать слов и фраз, которые вызывают напряжение и настороженность, персонализируют ответственность, но при этом радикально разводят переговорщиков "по разные стороны баррикад".Синарев подчеркнул: смысл общения в том, чтобы донести до окружающих свою точку зрения, и добиться этого можно с помощью взаимной искренности и уважения личного достоинства.
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общество, психология, россия, дмитрий синарев
03:15 26.11.2021
 
Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику

Психолог Синарев: нельзя ставить под угрозу чувство собственной значимости собеседника

© Fotolia / davidolkarnyРазговор по телефону
Разговор по телефону - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Fotolia / davidolkarny
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Чтобы сохранить конструктивный диалог во время беседы или переговоров, нужно не забывать важное правило: никогда не ставь под угрозу чувство собственной значимости собеседника, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.
По его словам, в противном случае можно ожидать только агрессивной защитной реакции.
"Чтобы не совершать подобных ошибок полезно научить себя приему "выхода во вторую позицию". Это профессиональный психологический метод, позволяющий смотреть на ситуацию глазами другого человека, равно как и "слушать его ушами", — отметил психолог.
Эксперт предложил избегать слов и фраз, которые вызывают напряжение и настороженность, персонализируют ответственность, но при этом радикально разводят переговорщиков "по разные стороны баррикад".
Синарев подчеркнул: смысл общения в том, чтобы донести до окружающих свою точку зрения, и добиться этого можно с помощью взаимной искренности и уважения личного достоинства.
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