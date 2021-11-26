https://ria.ru/20211126/razgovor-1760807901.html
Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику - РИА Новости, 26.11.2021
Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
Чтобы сохранить конструктивный диалог во время беседы или переговоров, нужно не забывать важное правило: никогда не ставь под угрозу чувство собственной... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T03:15
2021-11-26T03:15
2021-11-26T03:15
общество
психология
россия
дмитрий синарев
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Чтобы сохранить конструктивный диалог во время беседы или переговоров, нужно не забывать важное правило: никогда не ставь под угрозу чувство собственной значимости собеседника, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.По его словам, в противном случае можно ожидать только агрессивной защитной реакции.Эксперт предложил избегать слов и фраз, которые вызывают напряжение и настороженность, персонализируют ответственность, но при этом радикально разводят переговорщиков "по разные стороны баррикад".Синарев подчеркнул: смысл общения в том, чтобы донести до окружающих свою точку зрения, и добиться этого можно с помощью взаимной искренности и уважения личного достоинства.
https://ria.ru/20211122/nevezenie-1760100311.html
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общество, психология, россия, дмитрий синарев
Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
Психолог Синарев: нельзя ставить под угрозу чувство собственной значимости собеседника