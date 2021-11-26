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В Псковской области расширят систему QR-кодов

В Псковской области расширят систему QR-кодов - РИА Новости, 26.11.2021

В Псковской области расширят систему QR-кодов

Система QR-кодов в Псковской области будет расширена на бани и сауны с 20 декабря по 9 января из-за переноса в них корпоративов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:26

2021-11-26T14:26

2021-11-26T14:26

распространение коронавируса

общество

пустошкинский район

псковская область

коронавирусы

михаил ведерников

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Система QR-кодов в Псковской области будет расширена на бани и сауны с 20 декабря по 9 января из-за переноса в них корпоративов, сообщает пресс-служба областного правительства."С 20 декабря по 9 января в Псковской области система QR-кодов будет расширена на бани и сауны", - говорится в сообщении.Как заявил глава региона Михаил Ведерников, в бани и сауны переехали праздничные корпоративы, которые запрещено проводить в общепите. "Это создает новые риски распространения заболеваемости. После новогодних праздников эту меру отменим", - цитирует пресс-служба областного правительства его слова.Также в пресс-службе сообщили, что в Пушкиногорском и Пустошкинском районах области на две недели будут запрещены все массовые мероприятия, а также очная работа учреждений допобразования и спортивных школ.

пустошкинский район

псковская область

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