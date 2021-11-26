https://ria.ru/20211126/qr-kod-1760883352.html
В Псковской области расширят систему QR-кодов
В Псковской области расширят систему QR-кодов - РИА Новости, 26.11.2021
В Псковской области расширят систему QR-кодов
Система QR-кодов в Псковской области будет расширена на бани и сауны с 20 декабря по 9 января из-за переноса в них корпоративов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:26
2021-11-26T14:26
2021-11-26T14:26
распространение коронавируса
общество
пустошкинский район
псковская область
коронавирусы
михаил ведерников
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e613d76371c045a9e456a4e8c721978e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Система QR-кодов в Псковской области будет расширена на бани и сауны с 20 декабря по 9 января из-за переноса в них корпоративов, сообщает пресс-служба областного правительства."С 20 декабря по 9 января в Псковской области система QR-кодов будет расширена на бани и сауны", - говорится в сообщении.Как заявил глава региона Михаил Ведерников, в бани и сауны переехали праздничные корпоративы, которые запрещено проводить в общепите. "Это создает новые риски распространения заболеваемости. После новогодних праздников эту меру отменим", - цитирует пресс-служба областного правительства его слова.Также в пресс-службе сообщили, что в Пушкиногорском и Пустошкинском районах области на две недели будут запрещены все массовые мероприятия, а также очная работа учреждений допобразования и спортивных школ.
пустошкинский район
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860299_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d24aefd2a980f511a73b8a8955354927.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пустошкинский район, псковская область, коронавирусы, михаил ведерников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В Псковской области расширят систему QR-кодов
В Псковской области расширят систему QR-кодов на бани и сауны с 20 декабря по 9 января