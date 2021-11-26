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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Псковской области расширят систему QR-кодов
В Псковской области расширят систему QR-кодов - РИА Новости, 26.11.2021
В Псковской области расширят систему QR-кодов
Система QR-кодов в Псковской области будет расширена на бани и сауны с 20 декабря по 9 января из-за переноса в них корпоративов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:26
2021-11-26T14:26
распространение коронавируса
общество
пустошкинский район
псковская область
коронавирусы
михаил ведерников
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Система QR-кодов в Псковской области будет расширена на бани и сауны с 20 декабря по 9 января из-за переноса в них корпоративов, сообщает пресс-служба областного правительства."С 20 декабря по 9 января в Псковской области система QR-кодов будет расширена на бани и сауны", - говорится в сообщении.Как заявил глава региона Михаил Ведерников, в бани и сауны переехали праздничные корпоративы, которые запрещено проводить в общепите. "Это создает новые риски распространения заболеваемости. После новогодних праздников эту меру отменим", - цитирует пресс-служба областного правительства его слова.Также в пресс-службе сообщили, что в Пушкиногорском и Пустошкинском районах области на две недели будут запрещены все массовые мероприятия, а также очная работа учреждений допобразования и спортивных школ.
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общество, пустошкинский район, псковская область, коронавирусы, михаил ведерников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:26 26.11.2021
 
В Псковской области расширят систему QR-кодов

В Псковской области расширят систему QR-кодов на бани и сауны с 20 декабря по 9 января

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка наличия у посетителей QR-кодов
Проверка наличия у посетителей QR-кодов - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Система QR-кодов в Псковской области будет расширена на бани и сауны с 20 декабря по 9 января из-за переноса в них корпоративов, сообщает пресс-служба областного правительства.
"С 20 декабря по 9 января в Псковской области система QR-кодов будет расширена на бани и сауны", - говорится в сообщении.
Как заявил глава региона Михаил Ведерников, в бани и сауны переехали праздничные корпоративы, которые запрещено проводить в общепите. "Это создает новые риски распространения заболеваемости. После новогодних праздников эту меру отменим", - цитирует пресс-служба областного правительства его слова.
Также в пресс-службе сообщили, что в Пушкиногорском и Пустошкинском районах области на две недели будут запрещены все массовые мероприятия, а также очная работа учреждений допобразования и спортивных школ.
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