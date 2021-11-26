https://ria.ru/20211126/qr-kod-1760879576.html
Медицинское сообщество поддержало принятие законопроектов о QR-кодах
Медицинское сообщество поддержало принятие законопроектов о QR-кодах - РИА Новости, 26.11.2021
Медицинское сообщество поддержало принятие законопроектов о QR-кодах
Медицинское сообщество поддерживает принятие законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, заявил глава комитета Госдумы по охране... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:13
2021-11-26T14:13
2021-11-26T14:24
распространение коронавируса
общество
вакцинация
вячеслав володин
национальная медицинская палата
госдума рф
совет федерации рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Медицинское сообщество поддерживает принятие законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов."Буквально несколько минут назад завершилось заседание в Национальной медицинской палате, где участвовали если не все регионы нашей страны, то подавляющее большинство. И однозначно все единогласно проголосовали за (принятие законопроектов - ред.)... От медицинского сообщества другого мнения нет, мы однозначно за", - сказал Хубезов на общественных слушаниях по законопроектам в ОП РФ.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.Председатель Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.
https://ria.ru/20211126/qr-kod-1760873310.html
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общество, вакцинация, вячеслав володин, национальная медицинская палата, госдума рф, совет федерации рф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, qr-код
14:13 26.11.2021 (обновлено: 14:24 26.11.2021)
Медицинское сообщество поддержало принятие законопроектов о QR-кодах
Депутат Хубезов: медицинское сообщество поддерживает принятие законопроектов о QR-кодах