https://ria.ru/20211126/qr-kod-1760879576.html

Медицинское сообщество поддержало принятие законопроектов о QR-кодах

Медицинское сообщество поддержало принятие законопроектов о QR-кодах - РИА Новости, 26.11.2021

Медицинское сообщество поддержало принятие законопроектов о QR-кодах

Медицинское сообщество поддерживает принятие законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, заявил глава комитета Госдумы по охране... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:13

2021-11-26T14:13

2021-11-26T14:24

распространение коронавируса

общество

вакцинация

вячеслав володин

национальная медицинская палата

госдума рф

совет федерации рф

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757025099_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_34cff82a6b9939158c698099a0023d35.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Медицинское сообщество поддерживает принятие законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов."Буквально несколько минут назад завершилось заседание в Национальной медицинской палате, где участвовали если не все регионы нашей страны, то подавляющее большинство. И однозначно все единогласно проголосовали за (принятие законопроектов - ред.)... От медицинского сообщества другого мнения нет, мы однозначно за", - сказал Хубезов на общественных слушаниях по законопроектам в ОП РФ.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.Председатель Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.

https://ria.ru/20211126/qr-kod-1760873310.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, вячеслав володин, национальная медицинская палата, госдума рф, совет федерации рф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, qr-код