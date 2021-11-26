https://ria.ru/20211126/pytki-1760899732.html

СК попросил арестовать экс-начальника тюремной больницы Саратова

СК попросил арестовать экс-начальника тюремной больницы Саратова - РИА Новости, 26.11.2021

СК попросил арестовать экс-начальника тюремной больницы Саратова

Следствие просит арестовать бывшего начальника областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко и его подчиненного Сергея... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:18

2021-11-26T15:18

2021-11-26T15:39

происшествия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

пытки

россия

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САРАТОВ, 26 ноя - РИА Новости. Следствие просит арестовать бывшего начальника областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко и его подчиненного Сергея Мальцева по обвинению в организации сексуального насилия в учреждении, сообщила пресс-служба Волжского районного суда Саратова.Осенью ситуация в Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области. Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что возбуждено и расследуется 12 уголовных дел."Главное следственное управление Следственного комитета РФ обратилось в Волжский районный суд Саратова с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывших начальника ФКУ ОТБ-1 Гаценко и начальника отдела безопасности ФКУ ОТБ-1 Мальцева. Органами предварительного следствия Гаценко и Мальцев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 – пунктом "а" части 2 статьи 132 УК РФ "Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц", - говорится в сообщении.Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.Уточняется, что оба ходатайства суд рассмотрит в пятницу в закрытых судебных заседаниях.

https://ria.ru/20211119/koloniya-1759740811.html

https://ria.ru/20211126/kalashnikov-1760890722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), пытки, россия