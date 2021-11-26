https://ria.ru/20211126/pyatnitsa-1760743149.html

"Боже, как дешево": в чем подвох распродаж в "черную пятницу"

"Боже, как дешево": в чем подвох распродаж в "черную пятницу" - РИА Новости, 26.11.2021

"Боже, как дешево": в чем подвох распродаж в "черную пятницу"

Огромные скидки, последний шанс — твердит реклама "черной пятницы". Лихорадка распродаж продлится до конца недели. "По дешевке" предлагают не только одежду и... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T08:00

2021-11-26T08:00

2021-11-26T08:04

сша

черная пятница

цены

скидки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156153/33/1561533380_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_953576df6b94c6fc1eb8953e58c55d66.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Огромные скидки, последний шанс — твердит реклама "черной пятницы". Лихорадка распродаж продлится до конца недели. "По дешевке" предлагают не только одежду и технику, но и авиабилеты, и даже квартиры. Однако в погоне за выгодой надо быть начеку — у продавцов хватает проверенных способов обмана.От пробок до чернилДвери раскрываются, и толпа врывается внутрь, кого-то сбивают с ног уже у порога, кто-то затевает драку за корзины. Потом будет еще много конфликтов — у прилавков и касс. Видео "черной пятницы" в США обновляют каждый год, ажиотаж безумный. Но и скидки сумасшедшие. Первым покупателям товары достаются буквально за бесценок.Традиционно после Дня благодарения, на четвертой неделе ноября, — распродажи. С четверга или пятницы до воскресенья включительно. И хотя драки и давки выглядят пугающе, все с нетерпением ждут этого события.Еще в 1950-х американские ретейлеры заметили, что после праздничных дней люди покупают больше. Считается, что "черной" пятницу окрестили автомобилисты Филадельфии — из-за пробок на дорогах.Есть и другая версия. В США в прошлом веке многие небольшие компании работали в минус целый год. Зато в День благодарения срывали куш. Убытки записывали в бухгалтерских книгах красными чернилами. Прибыль — черными.В 1980-х к распродажам присоединились все крупнейшие торговые сети. По данным Национальной федерации розничной торговли США, покупателей в этот день — больше 200 миллионов человек. Средний чек порядка 400 долларов. На период между "черной пятницей" и Рождеством приходится около 20 процентов оборота американского ретейла.В России первая акция прошла на неделю позже, чем во всем мире. И только в онлайне. Результаты скромные: предложения поступили от 80 отечественных интернет-магазинов, оформили сто тысяч заказов со средним чеком около трех тысяч рублей. Это было в 2013-м.Но традиция прижилась. В 2020-м продали на 40 миллиардов рублей — на 80 процентов больше, чем в 2019-м. В акции участвуют уже три сотни поставщиков. "В эти дни маркетплейсы ожидают выручку в пять-семь раз больше. К тому же масштабная распродажа помогает избавиться от складских остатков", — говорит Анастасия Бастрыкина, генеральный директор PGR agency.Дополнительных ограничений и мер защиты из-за коронавируса не вводили. Торговля и так работает по стандартам Роспотребнадзора. В некоторых регионах для посещения ТЦ нужен QR-код.Интересно, что в пандемию к "черной пятнице" подключились продавцы автомобилей и недвижимости. "Спрос на новые машины и новостройки есть. Иногда такие акции за неделю делают месячный план", — отмечает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.И хотя витрины пестрят рекламой и обещаниями скидок, классическая "черная пятница" постепенно уходит в историю. Акция стартует в середине недели и растягивается до воскресенья. Заканчивается "киберпонедельником" — онлайн-распродажами.В интернет-магазинах ажиотаж уже с 11 ноября. Заказывают почти в шесть раз больше. Оборот взлетел впятеро. К десяти утра люди тратят столько же, сколько годом ранее за целый день. Причем большинство клиентов — из регионов.Одним — деньги. Другим — удовольствиеВо всем мире гонятся за дешевой электроникой, бытовой техникой, брендовой одеждой и обувью. То есть не за товарами первой необходимости.Американцы накануне новогодних праздников запасаются подарками. У нас несколько иначе.Суровая российская действительность — прежде всего берут самое необходимое. Например, влет уходят черные мужские носки со скидкой 70 процентов. Среди популярных позиций — пятилитровая канистра геля для мытья пола. В пандемию востребованны лекарства.Но, конечно, приобретают и электронику: телевизоры, смартфоны, планшеты, ноутбуки. Разбирают автотовары. Менее активно — косметику, украшения, предметы мебели.По данным Superjob, в среднем россияне собираются потратить на распродажах 18,5 тысячи рублей. Это на треть больше, чем в прошлом году.Доверяют "черной пятнице" в основном молодые люди до 24 лет. Более 60 процентов респондентов — считают обманом.Опасения вполне оправданны. "Отечественные ретейлеры неохотно дают существенные скидки. За границей можно купить большой телевизор за десять процентов его стоимости. В России 50 — максимум", — подчеркивает Анастасия Бастрыкина.Нередко магазины накануне акции повышают цены, а потом объявляют скидки. Допустим, товар стоит пять тысяч рублей. Ценник переписывают на шесть. Со скидкой — четыре с половиной. То есть 25 процентов дисконта на самом деле — десять."Удивляться нечему. Маркетинг всегда такой. Фактически скидки есть. Но не столь значимые, как преподносят", — поясняет Михаил Коган.Дисконт больше 30 процентов — чаще всего осознанный убыток ретейлеров. Товар либо неликвидный, либо штучный. Продавцы рассчитывают увеличить посещаемость и, как следствие, — выручку по другим позициям.Обычно на полках с надписью "распродажа" есть и товары без скидок. В ажиотаже хватают и их.Кроме того, по бросовым ценам реализуют контрафакт, предупреждают в Роспотребнадзоре. Не стоит забывать и про стоимость доставки, за счет которой иногда продавцы компенсирует скидку.Желательно перед покупкой сверить прайс-листы в онлайн-агрегаторах. Но, как показывает практика, распродажи приносят покупателям больше удовольствия, чем выгоды. Срабатывает эффект "боже, как дешево".Избежать ненужных расходов поможет заранее подготовленный список. Соберите "корзину" из приглянувшихся товаров и закройте вкладку. Когда эмоции спадут, внесите коррективы.Самый лучший способ понять, нужна ли вещь с распродажи, — спросите себя, купили бы вы ее без скидки или нет. Ответ, как правило, отрицательный.

https://ria.ru/20211125/rasprodazha-1760637297.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, черная пятница, цены, скидки