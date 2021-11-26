Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211126/pyatnitsa-1760743149.html
"Боже, как дешево": в чем подвох распродаж в "черную пятницу"
"Боже, как дешево": в чем подвох распродаж в "черную пятницу" - РИА Новости, 26.11.2021
"Боже, как дешево": в чем подвох распродаж в "черную пятницу"
Огромные скидки, последний шанс — твердит реклама "черной пятницы". Лихорадка распродаж продлится до конца недели. "По дешевке" предлагают не только одежду и... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T08:00
2021-11-26T08:04
сша
черная пятница
цены
скидки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156153/33/1561533380_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_953576df6b94c6fc1eb8953e58c55d66.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Огромные скидки, последний шанс — твердит реклама "черной пятницы". Лихорадка распродаж продлится до конца недели. "По дешевке" предлагают не только одежду и технику, но и авиабилеты, и даже квартиры. Однако в погоне за выгодой надо быть начеку — у продавцов хватает проверенных способов обмана.От пробок до чернилДвери раскрываются, и толпа врывается внутрь, кого-то сбивают с ног уже у порога, кто-то затевает драку за корзины. Потом будет еще много конфликтов — у прилавков и касс. Видео "черной пятницы" в США обновляют каждый год, ажиотаж безумный. Но и скидки сумасшедшие. Первым покупателям товары достаются буквально за бесценок.Традиционно после Дня благодарения, на четвертой неделе ноября, — распродажи. С четверга или пятницы до воскресенья включительно. И хотя драки и давки выглядят пугающе, все с нетерпением ждут этого события.Еще в 1950-х американские ретейлеры заметили, что после праздничных дней люди покупают больше. Считается, что "черной" пятницу окрестили автомобилисты Филадельфии — из-за пробок на дорогах.Есть и другая версия. В США в прошлом веке многие небольшие компании работали в минус целый год. Зато в День благодарения срывали куш. Убытки записывали в бухгалтерских книгах красными чернилами. Прибыль — черными.В 1980-х к распродажам присоединились все крупнейшие торговые сети. По данным Национальной федерации розничной торговли США, покупателей в этот день — больше 200 миллионов человек. Средний чек порядка 400 долларов. На период между "черной пятницей" и Рождеством приходится около 20 процентов оборота американского ретейла.В России первая акция прошла на неделю позже, чем во всем мире. И только в онлайне. Результаты скромные: предложения поступили от 80 отечественных интернет-магазинов, оформили сто тысяч заказов со средним чеком около трех тысяч рублей. Это было в 2013-м.Но традиция прижилась. В 2020-м продали на 40 миллиардов рублей — на 80 процентов больше, чем в 2019-м. В акции участвуют уже три сотни поставщиков. "В эти дни маркетплейсы ожидают выручку в пять-семь раз больше. К тому же масштабная распродажа помогает избавиться от складских остатков", — говорит Анастасия Бастрыкина, генеральный директор PGR agency.Дополнительных ограничений и мер защиты из-за коронавируса не вводили. Торговля и так работает по стандартам Роспотребнадзора. В некоторых регионах для посещения ТЦ нужен QR-код.Интересно, что в пандемию к "черной пятнице" подключились продавцы автомобилей и недвижимости. "Спрос на новые машины и новостройки есть. Иногда такие акции за неделю делают месячный план", — отмечает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.И хотя витрины пестрят рекламой и обещаниями скидок, классическая "черная пятница" постепенно уходит в историю. Акция стартует в середине недели и растягивается до воскресенья. Заканчивается "киберпонедельником" — онлайн-распродажами.В интернет-магазинах ажиотаж уже с 11 ноября. Заказывают почти в шесть раз больше. Оборот взлетел впятеро. К десяти утра люди тратят столько же, сколько годом ранее за целый день. Причем большинство клиентов — из регионов.Одним — деньги. Другим — удовольствиеВо всем мире гонятся за дешевой электроникой, бытовой техникой, брендовой одеждой и обувью. То есть не за товарами первой необходимости.Американцы накануне новогодних праздников запасаются подарками. У нас несколько иначе.Суровая российская действительность — прежде всего берут самое необходимое. Например, влет уходят черные мужские носки со скидкой 70 процентов. Среди популярных позиций — пятилитровая канистра геля для мытья пола. В пандемию востребованны лекарства.Но, конечно, приобретают и электронику: телевизоры, смартфоны, планшеты, ноутбуки. Разбирают автотовары. Менее активно — косметику, украшения, предметы мебели.По данным Superjob, в среднем россияне собираются потратить на распродажах 18,5 тысячи рублей. Это на треть больше, чем в прошлом году.Доверяют "черной пятнице" в основном молодые люди до 24 лет. Более 60 процентов респондентов — считают обманом.Опасения вполне оправданны. "Отечественные ретейлеры неохотно дают существенные скидки. За границей можно купить большой телевизор за десять процентов его стоимости. В России 50 — максимум", — подчеркивает Анастасия Бастрыкина.Нередко магазины накануне акции повышают цены, а потом объявляют скидки. Допустим, товар стоит пять тысяч рублей. Ценник переписывают на шесть. Со скидкой — четыре с половиной. То есть 25 процентов дисконта на самом деле — десять."Удивляться нечему. Маркетинг всегда такой. Фактически скидки есть. Но не столь значимые, как преподносят", — поясняет Михаил Коган.Дисконт больше 30 процентов — чаще всего осознанный убыток ретейлеров. Товар либо неликвидный, либо штучный. Продавцы рассчитывают увеличить посещаемость и, как следствие, — выручку по другим позициям.Обычно на полках с надписью "распродажа" есть и товары без скидок. В ажиотаже хватают и их.Кроме того, по бросовым ценам реализуют контрафакт, предупреждают в Роспотребнадзоре. Не стоит забывать и про стоимость доставки, за счет которой иногда продавцы компенсирует скидку.Желательно перед покупкой сверить прайс-листы в онлайн-агрегаторах. Но, как показывает практика, распродажи приносят покупателям больше удовольствия, чем выгоды. Срабатывает эффект "боже, как дешево".Избежать ненужных расходов поможет заранее подготовленный список. Соберите "корзину" из приглянувшихся товаров и закройте вкладку. Когда эмоции спадут, внесите коррективы.Самый лучший способ понять, нужна ли вещь с распродажи, — спросите себя, купили бы вы ее без скидки или нет. Ответ, как правило, отрицательный.
https://ria.ru/20211125/rasprodazha-1760637297.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156153/33/1561533380_476:295:2813:2048_1920x0_80_0_0_763b871eb65ce6b57ff059649d81feec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, черная пятница, цены, скидки
08:00 26.11.2021 (обновлено: 08:04 26.11.2021)
 

"Боже, как дешево": в чем подвох распродаж в "черную пятницу"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРаспродажи в столичных магазинах
Распродажи в столичных магазинах - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Огромные скидки, последний шанс — твердит реклама "черной пятницы". Лихорадка распродаж продлится до конца недели. "По дешевке" предлагают не только одежду и технику, но и авиабилеты, и даже квартиры. Однако в погоне за выгодой надо быть начеку — у продавцов хватает проверенных способов обмана.

От пробок до чернил

Двери раскрываются, и толпа врывается внутрь, кого-то сбивают с ног уже у порога, кто-то затевает драку за корзины. Потом будет еще много конфликтов — у прилавков и касс. Видео "черной пятницы" в США обновляют каждый год, ажиотаж безумный. Но и скидки сумасшедшие. Первым покупателям товары достаются буквально за бесценок.
Традиционно после Дня благодарения, на четвертой неделе ноября, — распродажи. С четверга или пятницы до воскресенья включительно. И хотя драки и давки выглядят пугающе, все с нетерпением ждут этого события.
Еще в 1950-х американские ретейлеры заметили, что после праздничных дней люди покупают больше. Считается, что "черной" пятницу окрестили автомобилисты Филадельфии — из-за пробок на дорогах.
Есть и другая версия. В США в прошлом веке многие небольшие компании работали в минус целый год. Зато в День благодарения срывали куш. Убытки записывали в бухгалтерских книгах красными чернилами. Прибыль — черными.
© AP Photo / Gunnar RathbunПокупатели в магазине Walmart во время распродажи в "черную пятницу" в Бентонвилле, США
Покупатели в магазине Walmart во время распродажи в Черную пятницу в Бентонвилле, США - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Gunnar Rathbun
Покупатели в магазине Walmart во время распродажи в "черную пятницу" в Бентонвилле, США
В 1980-х к распродажам присоединились все крупнейшие торговые сети. По данным Национальной федерации розничной торговли США, покупателей в этот день — больше 200 миллионов человек. Средний чек порядка 400 долларов. На период между "черной пятницей" и Рождеством приходится около 20 процентов оборота американского ретейла.
В России первая акция прошла на неделю позже, чем во всем мире. И только в онлайне. Результаты скромные: предложения поступили от 80 отечественных интернет-магазинов, оформили сто тысяч заказов со средним чеком около трех тысяч рублей. Это было в 2013-м.
Опрос
Вы будете участвовать в распродажах "черной пятницы"?
Проголосовали:
23 ноября, 11:56
Но традиция прижилась. В 2020-м продали на 40 миллиардов рублей — на 80 процентов больше, чем в 2019-м. В акции участвуют уже три сотни поставщиков.
"В эти дни маркетплейсы ожидают выручку в пять-семь раз больше. К тому же масштабная распродажа помогает избавиться от складских остатков", — говорит Анастасия Бастрыкина, генеральный директор PGR agency.
Дополнительных ограничений и мер защиты из-за коронавируса не вводили. Торговля и так работает по стандартам Роспотребнадзора. В некоторых регионах для посещения ТЦ нужен QR-код.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник безопасности проверяет наличие у посетительницы QR-кода на входе в торговый центр
Сотрудник безопасности проверяет наличие у посетительницы QR-кода на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник безопасности проверяет наличие у посетительницы QR-кода на входе в торговый центр
Интересно, что в пандемию к "черной пятнице" подключились продавцы автомобилей и недвижимости. "Спрос на новые машины и новостройки есть. Иногда такие акции за неделю делают месячный план", — отмечает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.
И хотя витрины пестрят рекламой и обещаниями скидок, классическая "черная пятница" постепенно уходит в историю. Акция стартует в середине недели и растягивается до воскресенья. Заканчивается "киберпонедельником" — онлайн-распродажами.
В интернет-магазинах ажиотаж уже с 11 ноября. Заказывают почти в шесть раз больше. Оборот взлетел впятеро. К десяти утра люди тратят столько же, сколько годом ранее за целый день. Причем большинство клиентов — из регионов.

Одним — деньги. Другим — удовольствие

Во всем мире гонятся за дешевой электроникой, бытовой техникой, брендовой одеждой и обувью. То есть не за товарами первой необходимости.
© AFP 2021 / Sandy HuffakerПокупатель выходит из магазина во время распродажи в "черную пятницу" в Сан-Диего, штат Калифорния, США
Покупатель выходит из магазина во время распродажи в Черную пятницу в Сан-Диего, штат Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© AFP 2021 / Sandy Huffaker
Покупатель выходит из магазина во время распродажи в "черную пятницу" в Сан-Диего, штат Калифорния, США
Американцы накануне новогодних праздников запасаются подарками. У нас несколько иначе.
Суровая российская действительность — прежде всего берут самое необходимое. Например, влет уходят черные мужские носки со скидкой 70 процентов. Среди популярных позиций — пятилитровая канистра геля для мытья пола. В пандемию востребованны лекарства.
Но, конечно, приобретают и электронику: телевизоры, смартфоны, планшеты, ноутбуки. Разбирают автотовары. Менее активно — косметику, украшения, предметы мебели.
По данным Superjob, в среднем россияне собираются потратить на распродажах 18,5 тысячи рублей. Это на треть больше, чем в прошлом году.
Доверяют "черной пятнице" в основном молодые люди до 24 лет. Более 60 процентов респондентов — считают обманом.
Опасения вполне оправданны. "Отечественные ретейлеры неохотно дают существенные скидки. За границей можно купить большой телевизор за десять процентов его стоимости. В России 50 — максимум", — подчеркивает Анастасия Бастрыкина.
Нередко магазины накануне акции повышают цены, а потом объявляют скидки. Допустим, товар стоит пять тысяч рублей. Ценник переписывают на шесть. Со скидкой — четыре с половиной. То есть 25 процентов дисконта на самом деле — десять.
"Удивляться нечему. Маркетинг всегда такой. Фактически скидки есть. Но не столь значимые, как преподносят", — поясняет Михаил Коган.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушка в ТЦ "Европейский" в Москве
Девушка в ТЦ Европейский в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Девушка в ТЦ "Европейский" в Москве
Дисконт больше 30 процентов — чаще всего осознанный убыток ретейлеров. Товар либо неликвидный, либо штучный. Продавцы рассчитывают увеличить посещаемость и, как следствие, — выручку по другим позициям.
Обычно на полках с надписью "распродажа" есть и товары без скидок. В ажиотаже хватают и их.
Кроме того, по бросовым ценам реализуют контрафакт, предупреждают в Роспотребнадзоре. Не стоит забывать и про стоимость доставки, за счет которой иногда продавцы компенсирует скидку.
Желательно перед покупкой сверить прайс-листы в онлайн-агрегаторах. Но, как показывает практика, распродажи приносят покупателям больше удовольствия, чем выгоды. Срабатывает эффект "боже, как дешево".
Избежать ненужных расходов поможет заранее подготовленный список. Соберите "корзину" из приглянувшихся товаров и закройте вкладку. Когда эмоции спадут, внесите коррективы.
Самый лучший способ понять, нужна ли вещь с распродажи, — спросите себя, купили бы вы ее без скидки или нет. Ответ, как правило, отрицательный.
Распродажа Черная пятница - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 00:08
В России началась "Черная пятница"
 
СШАЧерная пятницаЦеныСкидки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:17В России выявили 34 690 новых случаев заражения коронавирусом
11:14В России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19
11:13В России за сутки выписали 36 145 человек после COVID-19
11:13Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в красноярской тайге
11:12В Москве выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусом
11:06Расследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СК
11:02Аэрофлот готовится к введению QR-кодов
11:01Борт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажирки
10:58В Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти
10:58В Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахте
10:54В КЧР ликвидировали боевиков, готовивших теракты
10:51В "Листвяжной" нашли живого шахтера
10:49Собянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикально
10:47Семьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСС
10:47Собянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможно
10:42Собянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годы
10:41ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19
10:39В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населения
10:36Алиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и Пашиняном
10:33Результаты расследования о "дырке" в "Союзе" направили правоохранителям
Лента новостейМолния
В России выявили 34 690 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19В России за сутки выписали 36 145 человек после COVID-19Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в красноярской тайгеВ Москве выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусомРасследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СКАэрофлот готовится к введению QR-кодовБорт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажиркиВ Киргизии пресекли попытку насильственного захвата властиВ Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахтеВ КЧР ликвидировали боевиков, готовивших терактыВ "Листвяжной" нашли живого шахтераСобянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикальноСемьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСССобянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможноСобянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годыЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населенияАлиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и ПашиняномРезультаты расследования о "дырке" в "Союзе" направили правоохранителям