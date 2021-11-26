https://ria.ru/20211126/putin-1760983441.html
Путин проинформирует Совбез о встрече с Алиевым и Пашиняном
Путин проинформирует Совбез о встрече с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 26.11.2021
Путин проинформирует Совбез о встрече с Алиевым и Пашиняном
Президент России Владимир Путин сообщил, что намерен проинформировать постоянных членов Совбеза РФ о результатах встречи с лидерами Армении и Азербайджана... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T21:34
2021-11-26T21:34
2021-11-26T21:34
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никол пашинян
россия
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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что намерен проинформировать постоянных членов Совбеза РФ о результатах встречи с лидерами Армении и Азербайджана Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном."Я вас коротко проинформирую о результатах моих дискуссий с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении по поводу нагорно-карабахского урегулирования и по поводу тех договоренностей, которые были достигнуты", - сказал Путин.В Сочи в пятницу прошли трехсторонние переговоры лидеров трех стран, по итогам которых было принято совместное заявление.
https://ria.ru/20211126/putin-1760970974.html
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в мире, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия
Путин проинформирует Совбез о встрече с Алиевым и Пашиняном
Президент России Путин проинформирует Совбез о встрече с Алиевым и Пашиняном