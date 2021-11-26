https://ria.ru/20211126/putin-1760970974.html

Путин подарил Пашиняну и Алиеву оливковые ветви

Путин подарил Пашиняну и Алиеву оливковые ветви - РИА Новости, 26.11.2021

Путин подарил Пашиняну и Алиеву оливковые ветви

Президент РФ Владимир Путин подарил премьеру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву оливковые ветви как символ урегулирования. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T20:07

2021-11-26T20:07

2021-11-26T20:33

в мире

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

россия

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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подарил премьеру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву оливковые ветви как символ урегулирования."Слева от меня видите наш подарок от меня армянским друзьям и азербайджанским друзьям: оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие", - сказал Путин в ходе совместного заявления по итогам трехсторонних переговоров по Карабаху.Эта статуэтка выполнена в двух экземплярах в виде золотой оливкой ветви с плодами. На постаменте написано "Сочи 26 ноября 2021 г".Оливковая ветвь символизирует мир, победу, радость, изобилие, чистоту, целомудрие и бессмертие. Это дерево является благословенным в античной, иудейской, христианской и исламской традициях.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия