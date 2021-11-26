https://ria.ru/20211126/putin-1760970129.html
Путин: стороны отдали должное работе российских миротворцев в Карабахе
Путин: стороны отдали должное работе российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 26.11.2021
Путин: стороны отдали должное работе российских миротворцев в Карабахе
Президент России Владимир Путин по итогам трехсторонних переговоров с главами Армении и Азербайджана заявил, что стороны отдали должное работе российских... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T20:02
2021-11-26T20:02
2021-11-26T20:20
в мире
армения
азербайджан
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам трехсторонних переговоров с главами Армении и Азербайджана заявил, что стороны отдали должное работе российских миротворцев и пограничников."Отдали должное работе наших российских миротворцев, пограничников, тех специалистов, которые занимаются разминированием, обеспечивают возвращение людей к постоянным местам проживания", - сказал он.
https://ria.ru/20211013/karabakh-1754359289.html
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в мире, армения, азербайджан, владимир путин, россия
20:02 26.11.2021 (обновлено: 20:20 26.11.2021)
Путин: стороны отдали должное работе российских миротворцев в Карабахе
Путин после встречи с Алиевым и Пашиняном: стороны отдали должное российским миротворцам