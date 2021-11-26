https://ria.ru/20211126/putin-1760968492.html
Путин назвал встречу с Пашиняном и Алиевым конструктивной
Путин назвал встречу с Пашиняном и Алиевым конструктивной - РИА Новости, 26.11.2021
Путин назвал встречу с Пашиняном и Алиевым конструктивной
Президент России Владимир Путин по итогам трехсторонних переговоров с главами Армении и Азербайджана заявил, это был глубокий анализ ситуации, работали очень... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T19:52
2021-11-26T19:52
2021-11-26T20:01
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владимир путин
ильхам алиев
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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам трехсторонних переговоров с главами Армении и Азербайджана заявил, это был глубокий анализ ситуации, работали очень конструктивно.Встреча Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева проходила в Сочи и продолжалась около трех часов."Я хотел бы в заключении нашей трехсторонней встречи еще раз поблагодарить президента Азербайджана и премьера Армении за то, что они согласились приехать сегодня в Россию и обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в вопросах урегулирования вокруг Карабахской проблемы и в целом в регионе. Мы, должен это сказать с самого начала, мы сегодня работали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день", - сказал Путин.
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в мире, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия
19:52 26.11.2021 (обновлено: 20:01 26.11.2021)
Путин назвал встречу с Пашиняном и Алиевым конструктивной
Президент России Путин назвал встречу с Пашиняном и Алиевым конструктивной