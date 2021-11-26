https://ria.ru/20211126/putin-1760955142.html

Bloomberg назвал Путина экспертом в умении держать Запад в напряжении

Bloomberg назвал Путина экспертом в умении держать Запад в напряжении - РИА Новости, 26.11.2021

Bloomberg назвал Путина экспертом в умении держать Запад в напряжении

Российский президент Владимир Путин является экспертом в умении держать Запад в напряжении, однако он, как и заявляли не раз об этом в Москве, не хочет войны на РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:49

2021-11-26T18:49

2021-11-26T18:49

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киев

владимир путин

нато

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин является экспертом в умении держать Запад в напряжении, однако он, как и заявляли не раз об этом в Москве, не хочет войны на Украине, пишет американское агентство Блумберг.Как передало ранее Блумберг со ссылкой на источники, разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину, в том числе через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе". В Москве при этом сообщили, что массовые заявления и публикации в западных странах о подготовке вторжения России на Украину заставляют задуматься, что не исключены провокации, эта истерика нагнетается искусственно. Комментируя предыдущие подобные публикации на счет "вторжения", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что ряд американских СМИ используются как труба для целенаправленной информационной кампании против России."Путин - эксперт в блефе и умении держать Запад в напряжении, подводя отношения к краю, перед тем как повернуть без предупреждения", - говорится в сообщении агентства.Как передает Блумберг со ссылкой на "близкие к Кремлю источники", президент РФ не хочет "еще одной войны" на Украине, но "он должен показать, что он готов сражаться в случае необходимости", чтобы противостоять расширению присутствия НАТО на Украине.По утверждению агентства, Путин "встал на сторону тех в своем внутреннем круге, кто призывал к снижению напряженности, и отстранился от противоположных взглядов под видом ограничений из-за COVID-19".Как пишет Блумберг со ссылкой на источники, Путин "искренен, когда говорит, что не планирует вторжений".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.

https://ria.ru/20211125/zakhrova-1760718206.html

https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760912325.html

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в мире, киев, владимир путин, нато, россия