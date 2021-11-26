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https://ria.ru/20211126/putin-1760919269.html
В Карабахе создаются условия для будущей мирной жизни, заявил Путин
В Карабахе создаются условия для будущей мирной жизни, заявил Путин - РИА Новости, 26.11.2021
В Карабахе создаются условия для будущей мирной жизни, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в Карабахе создаются условия для будущей мирной жизни. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:39
2021-11-26T16:58
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
армения
азербайджан
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СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Карабахе создаются условия для будущей мирной жизни.В пятницу в Сочи проходит трехсторонняя встреча президентов России, Армении и Азербайджана."Самое главное, что создаются условия для будущей нормальной мирной жизни. Вот что важно", - сказал Путин в начале переговоров.Владимир Путин рассчитывает на принятие решений в ближайшее время по разблокированию транспортных коммуникаций, чтобы создать условия для возрождения Нагорного Карабаха.В ходе встречи Путин напомнил о работе трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров стран. Президент России сообщил, что работа комиссии идет непросто, но есть определенные достижения."Есть основания полагать, что в ближайшее время мы сможем не только подтвердить работу соответствующей группы по разблокированию транспортных коммуникаций, но и принять соответствующие для этого решения", - сказал он."Мне кажется, что в этом и состоит цель наших усилий. А именно в том, чтобы создать условия для возрождения региона, для того, чтобы люди могли себя чувствовать в безопасности и могли бы нормально заниматься хозяйственной деятельностью, развивать экономику. Все это, безусловно, должно самым благоприятным образом отразиться на уровне жизни граждан и их стран", - заявил Путин.
https://ria.ru/20211126/karabakh-1760921076.html
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владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, армения, азербайджан, россия
16:39 26.11.2021 (обновлено: 16:58 26.11.2021)
 
В Карабахе создаются условия для будущей мирной жизни, заявил Путин

Президент Путин: в Карабахе создаются условия для будущей мирной жизни

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Сочи
 Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Карабахе создаются условия для будущей мирной жизни.
В пятницу в Сочи проходит трехсторонняя встреча президентов России, Армении и Азербайджана.
"Самое главное, что создаются условия для будущей нормальной мирной жизни. Вот что важно", - сказал Путин в начале переговоров.
Владимир Путин рассчитывает на принятие решений в ближайшее время по разблокированию транспортных коммуникаций, чтобы создать условия для возрождения Нагорного Карабаха.
Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
16:46
Пашинян отметил роль Путина в приостановке войны в Карабахе
В ходе встречи Путин напомнил о работе трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров стран. Президент России сообщил, что работа комиссии идет непросто, но есть определенные достижения.
"Есть основания полагать, что в ближайшее время мы сможем не только подтвердить работу соответствующей группы по разблокированию транспортных коммуникаций, но и принять соответствующие для этого решения", - сказал он.
"Мне кажется, что в этом и состоит цель наших усилий. А именно в том, чтобы создать условия для возрождения региона, для того, чтобы люди могли себя чувствовать в безопасности и могли бы нормально заниматься хозяйственной деятельностью, развивать экономику. Все это, безусловно, должно самым благоприятным образом отразиться на уровне жизни граждан и их стран", - заявил Путин.
 
Владимир ПутинИльхам АлиевНикол ПашинянАрменияАзербайджанРоссия
 
 
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