https://ria.ru/20211126/putin-1760893870.html
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 26.11.2021
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николой Пашиняном проведет совещание с... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:55
2021-11-26T14:55
2021-11-26T14:55
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николой Пашиняном проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вечером по окончанию диалога с нашими азербайджанскими и армянскими друзьями президент Путин имеет ввиду провести совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.
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в мире, владимир путин, дмитрий песков, ильхам алиев, никол пашинян, россия
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза