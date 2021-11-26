https://ria.ru/20211126/putin-1760893870.html

Путин проведет совещание с членами Совбеза

Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 26.11.2021

Путин проведет совещание с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николой Пашиняном проведет совещание с... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:55

2021-11-26T14:55

2021-11-26T14:55

в мире

владимир путин

дмитрий песков

ильхам алиев

никол пашинян

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николой Пашиняном проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вечером по окончанию диалога с нашими азербайджанскими и армянскими друзьями президент Путин имеет ввиду провести совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211119/putin-1759761900.html

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в мире, владимир путин, дмитрий песков, ильхам алиев, никол пашинян, россия