https://ria.ru/20211126/pushkov-1760921204.html
Пушков нашел заказчиков антироссийских заявлений Украины
Пушков высмеял противоречащие друг другу заявления украинских политиков - РИА Новости, 26.11.2021
Пушков нашел заказчиков антироссийских заявлений Украины
Сенатор Алексей Пушков удивился политической обстановке на Украине после слова секретаря СНБО Алексея Данилова об угрозе со стороны России. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:46
2021-11-26T16:46
2021-11-26T16:46
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков удивился политической обстановке на Украине после слова секретаря СНБО Алексея Данилова об угрозе со стороны России.Ранее Данилов прокомментировал высказывание руководителя главного управления разведки украинского минобороны Кирилла Буданова о "готовящемся вторжении" на Украину, заявив, что не видит угроз, о которых говорит Буданов, но "пока у нас рядом РФ, угроза есть всегда"."Они там у себя в Киеве когда-нибудь разберутся, что они видят, а чего не видят? Или же в Киеве идет подковерная схватка между сторонниками войны с Россией и ее противниками? Или разные ведомства меряются влиянием?" — написал парламентарий в своем Telegram-канале.Он отметил, что подобные разночтения обесценивают заявления официальных лиц Киева и предположил, что они "делаются по заказу извне - для разогревания антироссийской кампании на Западе и организации максимального давления на Москву".В Кремле утверждения о подготовке Россией вторжения назвали целенаправленной информационной кампанией по нагнетанию напряженности, в которой Москву пытаются представить в качестве стороны, угрожающей процессу урегулирования конфликта в Донбассе.
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в мире, украина, киев, москва, алексей пушков, россия
Пушков высмеял противоречащие друг другу заявления украинских политиков
Сенатор Пушков: заявления о готовящемся "вторжении России" на Украину делаются по заказу