https://ria.ru/20211126/psoriaz-1760760708.html
Дерматолог ответил на вопрос о вакцинации при псориазе
Дерматолог ответил на вопрос о вакцинации при псориазе - РИА Новости, 26.11.2021
Дерматолог ответил на вопрос о вакцинации при псориазе
Коронавирус может усложнить течение псориаза, поэтому рекомендуется пройти вакцинацию даже тем, кто страдает этим заболеванием кожи, заявил РИА Новости главврач РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T05:17
2021-11-26T05:17
2021-11-26T05:17
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Коронавирус может усложнить течение псориаза, поэтому рекомендуется пройти вакцинацию даже тем, кто страдает этим заболеванием кожи, заявил РИА Новости главврач многопрофильной израильской клиники "Алодерм", дерматолог Алексей Семочкин."Спешу развеять страх перед прививкой. Псориаз сам по себе не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19. Многие из моих пациентов вакцинировались и не получили обострения болезни на коже. Перед прививкой надо обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом-дерматологом", - сказал специалист.Причиной для временного отвода, по его словам, может стать лишь обострение псориатического процесса. Однако определить его может только лишь врач."Всевозможные мази, как гормональные, так и не гормональные, домашние мероприятия по уходу за кожей лишь заглушают псориаз, не снимая его напряженности. Внешне все может выглядеть очень не плохо, но не стоит забывать, что при отсутствии адекватного лечения, все эти меры эффективны лишь в короткий промежуток времени. Вакцина безусловно взаимодействует с иммунной системой организма, а значит при прогрессирующей стадии псориаза усилит обострение", - объясняет Семочкин.Кроме того, дерматолог призывает помнить, что некоторые болезни могут лишь ухудшить течение псориаза. К таковым, отмечает он, относится и COVID-19, который "может спровоцировать псориаз и очень осложнить его терапию".
https://ria.ru/20211124/trombozy-1760347045.html
https://ria.ru/20211125/kovid-1760602898.html
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общество, коронавирус covid-19
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Коронавирус может усложнить течение псориаза, поэтому рекомендуется пройти вакцинацию даже тем, кто страдает этим заболеванием кожи, заявил РИА Новости главврач многопрофильной израильской клиники "Алодерм", дерматолог Алексей Семочкин.
"Спешу развеять страх перед прививкой. Псориаз сам по себе не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19. Многие из моих пациентов вакцинировались и не получили обострения болезни на коже. Перед прививкой надо обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом-дерматологом", - сказал специалист.
Причиной для временного отвода, по его словам, может стать лишь обострение псориатического процесса. Однако определить его может только лишь врач.
"Всевозможные мази, как гормональные, так и не гормональные, домашние мероприятия по уходу за кожей лишь заглушают псориаз, не снимая его напряженности. Внешне все может выглядеть очень не плохо, но не стоит забывать, что при отсутствии адекватного лечения, все эти меры эффективны лишь в короткий промежуток времени. Вакцина безусловно взаимодействует с иммунной системой организма, а значит при прогрессирующей стадии псориаза усилит обострение", - объясняет Семочкин.
Кроме того, дерматолог призывает помнить, что некоторые болезни могут лишь ухудшить течение псориаза. К таковым, отмечает он, относится и COVID-19, который "может спровоцировать псориаз и очень осложнить его терапию".