https://ria.ru/20211126/psoriaz-1760760708.html

Дерматолог ответил на вопрос о вакцинации при псориазе

Дерматолог ответил на вопрос о вакцинации при псориазе - РИА Новости, 26.11.2021

Дерматолог ответил на вопрос о вакцинации при псориазе

Коронавирус может усложнить течение псориаза, поэтому рекомендуется пройти вакцинацию даже тем, кто страдает этим заболеванием кожи, заявил РИА Новости главврач РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T05:17

2021-11-26T05:17

2021-11-26T05:17

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759115621_0:53:3072:1781_1920x0_80_0_0_3e417c509a71668f6714c440c95a5647.jpg

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Коронавирус может усложнить течение псориаза, поэтому рекомендуется пройти вакцинацию даже тем, кто страдает этим заболеванием кожи, заявил РИА Новости главврач многопрофильной израильской клиники "Алодерм", дерматолог Алексей Семочкин."Спешу развеять страх перед прививкой. Псориаз сам по себе не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19. Многие из моих пациентов вакцинировались и не получили обострения болезни на коже. Перед прививкой надо обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом-дерматологом", - сказал специалист.Причиной для временного отвода, по его словам, может стать лишь обострение псориатического процесса. Однако определить его может только лишь врач."Всевозможные мази, как гормональные, так и не гормональные, домашние мероприятия по уходу за кожей лишь заглушают псориаз, не снимая его напряженности. Внешне все может выглядеть очень не плохо, но не стоит забывать, что при отсутствии адекватного лечения, все эти меры эффективны лишь в короткий промежуток времени. Вакцина безусловно взаимодействует с иммунной системой организма, а значит при прогрессирующей стадии псориаза усилит обострение", - объясняет Семочкин.Кроме того, дерматолог призывает помнить, что некоторые болезни могут лишь ухудшить течение псориаза. К таковым, отмечает он, относится и COVID-19, который "может спровоцировать псориаз и очень осложнить его терапию".

https://ria.ru/20211124/trombozy-1760347045.html

https://ria.ru/20211125/kovid-1760602898.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус covid-19