https://ria.ru/20211126/proval-1760858955.html

Все самолеты ВВС США оказались не готовыми к бою

В США провалили подготовку всех самолетов к боевым вылетам - РИА Новости, 26.11.2021

Все самолеты ВВС США оказались не готовыми к бою

Все типы самолетов в ВВС США оказались в ненадлежащем состоянии для потенциальных боевых вылетов в 2021 году. Об этом пишет Air Force Magazine со ссылкой на... РИА Новости, 26.11.2021

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Все типы самолетов в ВВС США оказались в ненадлежащем состоянии для потенциальных боевых вылетов в 2021 году. Об этом пишет Air Force Magazine со ссылкой на официальные данные."Это тем более примечательно, что в прошлом году в разгар пандемии были достигнуты более высокие показатели", — написал автор Джон Тирпак.Их оценка проводилась по параметру "готовность к миссии", который показывает способность боевой единицы выполнять хотя бы одну из своих основных задач. По стандартам ВВС США, необходимым уровнем считается 75-80 процентов.В 2021 году все типы самолетов показали снижение этого параметра, кроме штурмовика A-10, однако его уровень готовности в 72,54 процента все равно не дотягивает до необходимого. Так, рейтинг истребителя F-35A упал с 76,07 до 68,8 процента за год, а показатель истребителя-бомбардировщика F-15E опустился почти на три процента и составил 66,24 процента.Как утверждает Тирпак, в начале президентского срока Дональда Трампа командованию ВВС поставили задачу довести общую готовность до 80 процентов, но с тех пор этот показатель ни разу не был достигнут.Ранее журналист Джон Россомандо выразил обеспокоенность состоянием военного флота США, корабли которого ржавеют и все больше приходят в негодность.

https://ria.ru/20211124/tankery-1760363322.html

https://ria.ru/20210408/istrebitel-1727178680.html

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сша, f-15se, f-35, дональд трамп, ввс сша