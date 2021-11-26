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Все самолеты ВВС США оказались не готовыми к бою
В США провалили подготовку всех самолетов к боевым вылетам - РИА Новости, 26.11.2021
Все самолеты ВВС США оказались не готовыми к бою
Все типы самолетов в ВВС США оказались в ненадлежащем состоянии для потенциальных боевых вылетов в 2021 году. Об этом пишет Air Force Magazine со ссылкой на... РИА Новости, 26.11.2021
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Все типы самолетов в ВВС США оказались в ненадлежащем состоянии для потенциальных боевых вылетов в 2021 году. Об этом пишет Air Force Magazine со ссылкой на официальные данные."Это тем более примечательно, что в прошлом году в разгар пандемии были достигнуты более высокие показатели", — написал автор Джон Тирпак.Их оценка проводилась по параметру "готовность к миссии", который показывает способность боевой единицы выполнять хотя бы одну из своих основных задач. По стандартам ВВС США, необходимым уровнем считается 75-80 процентов.В 2021 году все типы самолетов показали снижение этого параметра, кроме штурмовика A-10, однако его уровень готовности в 72,54 процента все равно не дотягивает до необходимого. Так, рейтинг истребителя F-35A упал с 76,07 до 68,8 процента за год, а показатель истребителя-бомбардировщика F-15E опустился почти на три процента и составил 66,24 процента.Как утверждает Тирпак, в начале президентского срока Дональда Трампа командованию ВВС поставили задачу довести общую готовность до 80 процентов, но с тех пор этот показатель ни разу не был достигнут.Ранее журналист Джон Россомандо выразил обеспокоенность состоянием военного флота США, корабли которого ржавеют и все больше приходят в негодность.
https://ria.ru/20211124/tankery-1760363322.html
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сша, f-15se, f-35, дональд трамп, ввс сша
12:36 26.11.2021 (обновлено: 13:55 26.11.2021)
 
В США провалили подготовку всех самолетов к боевым вылетам

Air Force Magazine: ни один тип самолета в ВВС США не соответствует боевым стандартам

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor HarrisonИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor Harrison
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Все типы самолетов в ВВС США оказались в ненадлежащем состоянии для потенциальных боевых вылетов в 2021 году. Об этом пишет Air Force Magazine со ссылкой на официальные данные.
"Это тем более примечательно, что в прошлом году в разгар пандемии были достигнуты более высокие показатели", — написал автор Джон Тирпак.
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Их оценка проводилась по параметру "готовность к миссии", который показывает способность боевой единицы выполнять хотя бы одну из своих основных задач. По стандартам ВВС США, необходимым уровнем считается 75-80 процентов.
В 2021 году все типы самолетов показали снижение этого параметра, кроме штурмовика A-10, однако его уровень готовности в 72,54 процента все равно не дотягивает до необходимого. Так, рейтинг истребителя F-35A упал с 76,07 до 68,8 процента за год, а показатель истребителя-бомбардировщика F-15E опустился почти на три процента и составил 66,24 процента.
Как утверждает Тирпак, в начале президентского срока Дональда Трампа командованию ВВС поставили задачу довести общую готовность до 80 процентов, но с тех пор этот показатель ни разу не был достигнут.
Ранее журналист Джон Россомандо выразил обеспокоенность состоянием военного флота США, корабли которого ржавеют и все больше приходят в негодность.
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