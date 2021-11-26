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"Это миф": что на самом деле нельзя делать с машиной зимой
Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой - РИА Новости, 26.11.2021
"Это миф": что на самом деле нельзя делать с машиной зимой
Запускать двигатель автомобиля поздней осенью и зимой нужно иначе, чем летом. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал в... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T02:15
2021-11-26T10:39
зима
авто
россия
антон шапарин
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Запускать двигатель автомобиля поздней осенью и зимой нужно иначе, чем летом. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал в интервью радио Sputnik, как правильно подготовить машину к поездке.Включить зажигание и сразу набрать обороты — неподходящий сценарий для начала движения при минусовой температуре. Холод ограничивает работу двигателя, отметил Шапарин.Но и специально прогревать современный автомобиль перед тем, как начинать движение, тоже не нужно, продолжил эксперт. Представление о необходимости такой процедуры — просто миф, добавил он."Все автопроизводители говорят, что машину прогревать не стоит, это также написано во всех руководствах по эксплуатации современных автомобилей. Длительный простой на холостом ходу ни к чему особому не приводит. Двигатель прогревается только в движении, а разговоры, что холодное масло не имеет рабочих свойств, — это миф. Все свойства у него имеются", — подчеркнул Шапарин.По его словам, движение эффективнее приведет автомобиль в рабочее состояние, чем прогрев на месте."Движение в спокойном режиме первое время позволяет двигателю гораздо эффективнее набрать рабочую температуру, а также быстрее прогреть салон. Кроме того, в движении мы не будем выбрасывать в атмосферу лишних вредных веществ и не будем шуметь по десять минут под окнами домов. Плюс вы не будете жечь лишнее топливо во время прогрева, а сразу поедете", — объяснил Шапарин.
https://ria.ru/20211124/nezamerzayka-1760445848.html
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зима, авто, россия, антон шапарин
02:15 26.11.2021 (обновлено: 10:39 26.11.2021)
 
Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой

Эксперт Шапарин: представление о необходимости прогрева машины зимой — просто миф

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтомобиль
Автомобиль - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Запускать двигатель автомобиля поздней осенью и зимой нужно иначе, чем летом. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал в интервью радио Sputnik, как правильно подготовить машину к поездке.
Включить зажигание и сразу набрать обороты — неподходящий сценарий для начала движения при минусовой температуре. Холод ограничивает работу двигателя, отметил Шапарин.
"В первые пару-тройку минут не нужно раскручивать двигатель до высоких оборотов" — советует он.
Но и специально прогревать современный автомобиль перед тем, как начинать движение, тоже не нужно, продолжил эксперт. Представление о необходимости такой процедуры — просто миф, добавил он.
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"Все автопроизводители говорят, что машину прогревать не стоит, это также написано во всех руководствах по эксплуатации современных автомобилей. Длительный простой на холостом ходу ни к чему особому не приводит. Двигатель прогревается только в движении, а разговоры, что холодное масло не имеет рабочих свойств, — это миф. Все свойства у него имеются", — подчеркнул Шапарин.
По его словам, движение эффективнее приведет автомобиль в рабочее состояние, чем прогрев на месте.
"Движение в спокойном режиме первое время позволяет двигателю гораздо эффективнее набрать рабочую температуру, а также быстрее прогреть салон. Кроме того, в движении мы не будем выбрасывать в атмосферу лишних вредных веществ и не будем шуметь по десять минут под окнами домов. Плюс вы не будете жечь лишнее топливо во время прогрева, а сразу поедете", — объяснил Шапарин.
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ЗимаАвтоРоссияАнтон Шапарин
 
 
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