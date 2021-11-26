https://ria.ru/20211126/produkt-1760930779.html
Назван продукт, который реально продлевает жизнь
Мясников назвал продукт, который "реально продлевает жизнь" - РИА Новости, 26.11.2021
Назван продукт, который реально продлевает жизнь
Польза морской рыбы связана с большим количеством содержащихся в ней полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:18
2021-11-26T17:18
2021-11-26T17:33
общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Польза морской рыбы связана с большим количеством содержащихся в ней полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.По словам специалиста, не так важно, что этот продукт богат витамином В12, йодом и белками, поскольку они есть и в других продуктах.Эти полезные вещества улучшают работу мозга, снижают риск артрита и депрессии, а также уровень плохого холестерина. Кроме того, Омега-3 замедляет процесс образования морщин, добавил эксперт.Вместе с тем он призвал беременных женщин не увлекаться морской рыбой и сократить ее употребление до двух раз в неделю.Ранее терапевт Юлия Пигарева рассказала, что умеренное потребление жирной морской рыбы поможет улучшить жировой обмен и снизить массу тела.
https://rsport.ria.ru/20211123/produkty-1760200956.html
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общество, александр мясников (врач)
17:18 26.11.2021 (обновлено: 17:33 26.11.2021)
Мясников назвал продукт, который "реально продлевает жизнь"
Врач Мясников: благодаря кислотам Омега-3 морская рыба продлевает жизнь
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Польза морской рыбы связана с большим количеством содержащихся в ней полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Об этом в эфире телеканала "Россия 1"
рассказал врач и телеведущий Александр Мясников
.
По словам специалиста, не так важно, что этот продукт богат витамином В12, йодом и белками, поскольку они есть и в других продуктах.
"А вот кислоты Омега-3 вы нигде не найдете. <…> Это то, что реально продлевает нашу жизнь", — пояснил медик.
Эти полезные вещества улучшают работу мозга, снижают риск артрита и депрессии, а также уровень плохого холестерина. Кроме того, Омега-3 замедляет процесс образования морщин, добавил эксперт.
Вместе с тем он призвал беременных женщин не увлекаться морской рыбой и сократить ее употребление до двух раз в неделю.
"В ней может содержаться ртуть, переизбыток которой вреден для будущего ребенка", — обратил внимание Мясников.
Ранее терапевт Юлия Пигарева рассказала, что умеренное потребление жирной морской рыбы поможет улучшить жировой обмен и снизить массу тела.