https://ria.ru/20211126/produkt-1760930779.html

Назван продукт, который реально продлевает жизнь

Мясников назвал продукт, который "реально продлевает жизнь" - РИА Новости, 26.11.2021

Назван продукт, который реально продлевает жизнь

Польза морской рыбы связана с большим количеством содержащихся в ней полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:18

2021-11-26T17:18

2021-11-26T17:33

общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Польза морской рыбы связана с большим количеством содержащихся в ней полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.По словам специалиста, не так важно, что этот продукт богат витамином В12, йодом и белками, поскольку они есть и в других продуктах.Эти полезные вещества улучшают работу мозга, снижают риск артрита и депрессии, а также уровень плохого холестерина. Кроме того, Омега-3 замедляет процесс образования морщин, добавил эксперт.Вместе с тем он призвал беременных женщин не увлекаться морской рыбой и сократить ее употребление до двух раз в неделю.Ранее терапевт Юлия Пигарева рассказала, что умеренное потребление жирной морской рыбы поможет улучшить жировой обмен и снизить массу тела.

https://rsport.ria.ru/20211123/produkty-1760200956.html

https://ria.ru/20211120/depressiya-1759968262.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, александр мясников (врач)