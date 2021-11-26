https://ria.ru/20211126/problema-1760854221.html

Роскосмос работает над стратегией развития производителя солнечных батарей

Роскосмос работает над стратегией развития производителя солнечных батарей - РИА Новости, 26.11.2021

Роскосмос работает над стратегией развития производителя солнечных батарей

Головное российское предприятие по производству солнечных батарей для космических аппаратов НПП " Квант " нуждается в развитии, и работа над стратегией уже... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:22

2021-11-26T12:22

2021-11-26T19:32

москва

роскосмос

космос - риа наука

александр блошенко

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Головное российское предприятие по производству солнечных батарей для космических аппаратов НПП " Квант " нуждается в развитии, и работа над стратегией уже идет, сообщил исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко."Мы понимаем, что по предприятию "Квант", как головному в нашей отрасли, корпорации по фотовольтаике, мы должны будем формировать и программу финансового оздоровления, и, самое главное, стратегию", - сказал он на конференции в Москве.Как заявил гендиректор предприятия Павел Черенков, НПП "Квант" в 2020 году сдал почти 150 квадратных метров арсенид-галлиевых батарей, в том числе для аппаратов "Ангосат" и "Ионозонд". Кроме того, произведено более 60 квадратных метров кремниевых батарей.В релизе "Кванта" сообщается, что предприятие в 2022 году займется локализацией производства и снижением долгов."В 2022 году будет реализован целый ряд мероприятий по локализации полного производственного цикла фотоэлектрических преобразователей и снижения долговой нагрузки, с тем чтобы сохранить и приумножить потенциал головной организации в части фотоэнергетики", - отметили в "Кванте".Такие меры предполагает программа стратегического развития предприятия, которая сейчас формируется совместно с "Роскосмосом": возрастут объёмы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по фотовольтаике и созданию химических источников тока."Одним из очевидных преимуществ " Кванта " является значительный исследовательский задел в сфере производства фотоэлектрических преобразователей, а соответствие нашей продукции мировым стандартам и перспективным требованиям к системам космического энергообеспечения является залогом успешного вывода предприятия из сложного финансового положения", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211120/finansirovanie-1760007758.html

https://ria.ru/20211120/zatmenie-1759930548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, роскосмос, космос - риа наука, александр блошенко