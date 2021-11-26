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Пригожин обратился в СК с заявлением на украинские спецслужбы
Пригожин обратился в СК с заявлением на украинские спецслужбы - РИА Новости, 26.11.2021
Пригожин обратился в СК с заявлением на украинские спецслужбы
Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет России с заявлением на сотрудников украинских спецслужб, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:08
2021-11-26T14:08
в мире
украина
белоруссия
следственный комитет россии (ск рф)
евгений пригожин
россия
задержание россиян под минском
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет России с заявлением на сотрудников украинских спецслужб, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".Ранее издания The Insider* и Bellingcat* (оба признаны в России иноагентами) со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию под названием "Авеню" в отношении 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе."Юридическая служба компании "Конкорд" информирует, что Евгений Викторович Пригожин обратился в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о преступлении в отношении сотрудников украинских спецслужб", - говорится в сообщении.Отмечается, что Пригожин возмущен тем, что "конкретные должностные лица спецслужб Украины занимаются, по сути, государственным терроризмом, осуществляя покушение на похищение российских граждан"."Мы считаем необходимым донести эту информацию до Следственного комитета, требуем провести проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности. Если же сведения являются фейком и вбросом, то деяние останется на совести журналистов, которые ответят за публикацию недостоверной информации штрафами и своей репутацией", - добавили в "Конкорде".Белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 россиян. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, отмечал он, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе.Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался в Белоруссии.* Издания, признанные в России СМИ-иноагентами
https://ria.ru/20211122/klimkin-1760218130.html
https://ria.ru/20211123/zelenskiy-1760438901.html
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в мире, украина, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), евгений пригожин, россия, задержание россиян под минском
14:08 26.11.2021
 
Пригожин обратился в СК с заявлением на украинские спецслужбы

Бизнесмен Пригожин обратился в СК с заявлением на сотрудников украинских спецслужб

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет России с заявлением на сотрудников украинских спецслужб, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее издания The Insider* и Bellingcat* (оба признаны в России иноагентами) со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию под названием "Авеню" в отношении 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе.
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"Юридическая служба компании "Конкорд" информирует, что Евгений Викторович Пригожин обратился в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о преступлении в отношении сотрудников украинских спецслужб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Пригожин возмущен тем, что "конкретные должностные лица спецслужб Украины занимаются, по сути, государственным терроризмом, осуществляя покушение на похищение российских граждан".
"Мы считаем необходимым донести эту информацию до Следственного комитета, требуем провести проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности. Если же сведения являются фейком и вбросом, то деяние останется на совести журналистов, которые ответят за публикацию недостоверной информации штрафами и своей репутацией", - добавили в "Конкорде".
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Белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 россиян. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, отмечал он, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе.
Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался в Белоруссии.
* Издания, признанные в России СМИ-иноагентами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году
 
В миреУкраинаБелоруссияСледственный комитет России (СК РФ)Евгений ПригожинРоссияЗадержание россиян под Минском
 
 
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