https://ria.ru/20211126/prichal-1760891357.html

Стыковка российского модуля "Причал" с МКС. Прямая трансляция

Стыковка российского модуля "Причал" с МКС. Прямая трансляция - РИА Новости, 26.11.2021

Стыковка российского модуля "Причал" с МКС. Прямая трансляция

Российский модуль "Причал" стыкуется к МКС. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:36

2021-11-26T17:36

2021-11-26T17:36

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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Российский модуль "Причал" стыкуется к МКС. "Причал" станет последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС. Он оборудован пятью портами для приема пилотируемых и грузовых кораблей.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), видео