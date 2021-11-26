https://ria.ru/20211126/prichal-1760891357.html
Стыковка российского модуля "Причал" с МКС. Прямая трансляция
Стыковка российского модуля "Причал" с МКС. Прямая трансляция - РИА Новости, 26.11.2021
Стыковка российского модуля "Причал" с МКС. Прямая трансляция
Российский модуль "Причал" стыкуется к МКС. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:36
2021-11-26T17:36
2021-11-26T17:36
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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Российский модуль "Причал" стыкуется к МКС. "Причал" станет последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС. Он оборудован пятью портами для приема пилотируемых и грузовых кораблей.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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LIVE: Российский модуль "Причал" стыкуется с МКС
LIVE: Российский модуль "Причал" стыкуется с МКС
2021-11-26T17:36
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PT62M27S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
96
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), видео
Стыковка российского модуля "Причал" с МКС. Прямая трансляция
Российский модуль "Причал" стыкуется к МКС.
2021-11-26T17:36
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PT62M27S
Стыковка российского модуля "Причал" с МКС. Прямая трансляция
Российский модуль "Причал" стыкуется к МКС.
"Причал" станет последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС. Он оборудован пятью портами для приема пилотируемых и грузовых кораблей.