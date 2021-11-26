https://ria.ru/20211126/prazdniki-1760815360.html
Собянин рассказал, как Москва готовится к Новому году
Собянин рассказал, как Москва готовится к Новому году - РИА Новости, 26.11.2021
Собянин рассказал, как Москва готовится к Новому году
Этой зимой в Москве пройдут уличные фестивали, будут работать новогодние ярмарки и катки, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T07:21
2021-11-26T07:21
2021-11-26T09:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
новый год
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Этой зимой в Москве пройдут уличные фестивали, будут работать новогодние ярмарки и катки, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, полноценно фестивали вернутся в столицу, когда закончится пандемия."Путешествие в Рождество" будет обязательно. Город сегодня уже украшается, будут работать катки, будут работать шале, новогодняя торговля. Все будет работать. И я думаю, что и все остальные фестивали в таком же режиме как минимум будем продолжать", — отметил мэр.Зимой в столице уже несколько лет проводят новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество". В последний раз он состоялся с 13 декабря 2019 года по 31 января 2020-го на 81 площадке в центре города, жилых районах и парках. Мероприятия посетили более 26 миллионов москвичей и туристов — рекордные показатели для такого события.
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"Все фестивали будем проводить" – Собянин о подготовке столицы к Новому году
"Все фестивали будем проводить" – Собянин о подготовке столицы к Новому году
2021-11-26T07:21
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москва, сергей собянин, новый год, городское хозяйство москвы, россия
07:21 26.11.2021 (обновлено: 09:48 26.11.2021)
Собянин рассказал, как Москва готовится к Новому году
Собянин: все новогодние ярмарки и катки в Москве этой зимой будут работать