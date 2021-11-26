https://ria.ru/20211126/potok-1760814233.html

Германия решила стрельнуть себе в ногу: "Северный поток — 2" снова под угрозой срыва

Кандидат в министры экономики Германии раскритиковал "Северный поток — 2" - РИА Новости, 26.11.2021

Германия решила стрельнуть себе в ногу: "Северный поток — 2" снова под угрозой срыва

Кандидат на пост министра экономики Германии, cопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung раскритиковал... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T06:41

2021-11-26T06:41

2021-11-26T10:13

экономика

в мире

сша

союз 90/зеленые

германия

евросоюз

балтийское море

северный поток — 2

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Кандидат на пост министра экономики Германии, cопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung раскритиковал "Северный поток — 2".В частности, он отказался считать газопровод коммерческим проектом.Как пишут немецкие СМИ, в новом правительстве Хабек возглавит Министерство экономики и займет пост вице-канцлера, его соратница Анналена Бербок станет главой МИД, а лидер СвДП Кристиан Линднер — Министерства финансов. Канцлером будет лидер СДПГ Олаф Шольц.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября, несмотря на многочисленные санкции США и противодействие со стороны других стран.Для запуска газопровода необходимо завершить сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.На прошлой неделе немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации, порекомендовав Nord Stream 2 создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211125/gazoprovod-1760752180.html

сша

германия

балтийское море

россия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-11-26T06:41 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, сша, союз 90/зеленые , германия, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, кристиан линднер, россия, анналена бербок, роберт хабек