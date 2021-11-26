Германия решила стрельнуть себе в ногу: "Северный поток — 2" снова под угрозой срыва

06:41 26.11.2021 (обновлено: 10:13 26.11.2021)
Кандидат в министры экономики Германии раскритиковал "Северный поток — 2"
Сопредседатель "Зеленых" Хабек назвал "Северный поток — 2" стратегическим проектом
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Кандидат на пост министра экономики Германии, cопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung раскритиковал "Северный поток — 2".
В частности, он отказался считать газопровод коммерческим проектом.
"Северный поток — 2" никогда не был просто частным экономическим проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики", — утверждает Хабек.
Как пишут немецкие СМИ, в новом правительстве Хабек возглавит Министерство экономики и займет пост вице-канцлера, его соратница Анналена Бербок станет главой МИД, а лидер СвДП Кристиан Линднер — Министерства финансов. Канцлером будет лидер СДПГ Олаф Шольц.
Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября, несмотря на многочисленные санкции США и противодействие со стороны других стран.
Для запуска газопровода необходимо завершить сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
На прошлой неделе немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации, порекомендовав Nord Stream 2 создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов.
Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.