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https://ria.ru/20211126/potok-1760814233.html
Германия решила стрельнуть себе в ногу: "Северный поток — 2" снова под угрозой срыва
Кандидат в министры экономики Германии раскритиковал "Северный поток — 2" - РИА Новости, 26.11.2021
Германия решила стрельнуть себе в ногу: "Северный поток — 2" снова под угрозой срыва
Кандидат на пост министра экономики Германии, cопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung раскритиковал... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T06:41
2021-11-26T10:13
экономика
в мире
сша
союз 90/зеленые
германия
евросоюз
балтийское море
северный поток — 2
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Кандидат на пост министра экономики Германии, cопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung раскритиковал "Северный поток — 2".В частности, он отказался считать газопровод коммерческим проектом.Как пишут немецкие СМИ, в новом правительстве Хабек возглавит Министерство экономики и займет пост вице-канцлера, его соратница Анналена Бербок станет главой МИД, а лидер СвДП Кристиан Линднер — Министерства финансов. Канцлером будет лидер СДПГ Олаф Шольц.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября, несмотря на многочисленные санкции США и противодействие со стороны других стран.Для запуска газопровода необходимо завершить сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.На прошлой неделе немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации, порекомендовав Nord Stream 2 создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, в мире, сша, союз 90/зеленые , германия, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, кристиан линднер, россия, анналена бербок, роберт хабек
06:41 26.11.2021 (обновлено: 10:13 26.11.2021)
 
Кандидат в министры экономики Германии раскритиковал "Северный поток — 2"

Сопредседатель "Зеленых" Хабек назвал "Северный поток — 2" стратегическим проектом

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Кандидат на пост министра экономики Германии, cопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung раскритиковал "Северный поток — 2".
В частности, он отказался считать газопровод коммерческим проектом.

"Северный поток — 2" никогда не был просто частным экономическим проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики", — утверждает Хабек.

Как пишут немецкие СМИ, в новом правительстве Хабек возглавит Министерство экономики и займет пост вице-канцлера, его соратница Анналена Бербок станет главой МИД, а лидер СвДП Кристиан Линднер — Министерства финансов. Канцлером будет лидер СДПГ Олаф Шольц.
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Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября, несмотря на многочисленные санкции США и противодействие со стороны других стран.
Для запуска газопровода необходимо завершить сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
На прошлой неделе немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации, порекомендовав Nord Stream 2 создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов.
Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
 
ЭкономикаВ миреСШАСоюз 90/ЗеленыеГерманияЕвросоюзБалтийское мореСеверный поток — 2Кристиан ЛинднерРоссияАнналена БербокРоберт Хабек
 
 
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