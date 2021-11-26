МВФ не спасет Украину от нищеты: виной всему опять Россия

МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
МВФ: Украина будет терять более миллиарда долларов в год из-за "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина будет терять более миллиарда долларов в год после открытия газопровода "Северный поток — 2" до истечения транзитного договора с Россией в 2024 году, говорится в исследовании Международного валютного фонда (МВФ).
Авторы документа подсчитали, что за последние пять лет Киев в среднем получал примерно 2,5 миллиарда долларов в год в обмен на прокачку российского газа. По прогнозу экспертов, в этом году транзитные доходы страны упадут примерно на 40 процентов.
"После ввода "Северного потока — 2" в эксплуатацию объем газа, проходящего через украинскую территорию, может снизиться еще больше. Предположительно, доходы Украины от транзита составят около 1,2 миллиарда долларов в год", — указано в отчете.
В МВФ считают, что завершение строительства газопровода может сделать энергетическую безопасность Украины "еще более уязвимой".
Ранее глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил в беседе с агентством Рейтер, что запуск "Северного потока — 2" лишит Киев примерно двух миллиардов долларов в год.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось в сентябре, сейчас идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора.
Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.