https://ria.ru/20211126/poteri-1760811036.html

МВФ не спасет Украину от нищеты: виной всему опять Россия

МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.11.2021

МВФ не спасет Украину от нищеты: виной всему опять Россия

Украина будет терять более миллиарда долларов в год после открытия газопровода "Северный поток — 2" до истечения транзитного договора с Россией в 2024 году,... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T01:52

2021-11-26T01:52

2021-11-26T01:52

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алексей миллер

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина будет терять более миллиарда долларов в год после открытия газопровода "Северный поток — 2" до истечения транзитного договора с Россией в 2024 году, говорится в исследовании Международного валютного фонда (МВФ).Авторы документа подсчитали, что за последние пять лет Киев в среднем получал примерно 2,5 миллиарда долларов в год в обмен на прокачку российского газа. По прогнозу экспертов, в этом году транзитные доходы страны упадут примерно на 40 процентов.В МВФ считают, что завершение строительства газопровода может сделать энергетическую безопасность Украины "еще более уязвимой".Ранее глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил в беседе с агентством Рейтер, что запуск "Северного потока — 2" лишит Киев примерно двух миллиардов долларов в год."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось в сентябре, сейчас идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора.Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.

https://ria.ru/20211125/tranzit-1760639699.html

https://ria.ru/20210901/zelenskiy-1748051996.html

https://ria.ru/20211113/gaz-1758894340.html

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