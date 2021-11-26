https://ria.ru/20211126/pogonya-1760903331.html

Наркокурьер, уходя на BMW от погони, устроил массовое ДТП на МКАД

Наркокурьер, уходя на BMW от погони, устроил массовое ДТП на МКАД - РИА Новости, 26.11.2021

Наркокурьер, уходя на BMW от погони, устроил массовое ДТП на МКАД

Мужчина на иномарке, предположительно перевозивший наркотики, уходя от погони, устроил крупную аварию на МКАД, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:38

2021-11-26T15:38

2021-11-26T17:58

происшествия

москва

bmw ag

мкад

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мужчина на иномарке, предположительно перевозивший наркотики, уходя от погони, устроил крупную аварию на МКАД, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Он уточнил, что задержание было "жестким". Во время погони иномарка разбила не менее четырех машин, одна из них загорелась.В свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что BMW в пятницу днем остановили на внутренней стороне МКАД для проверки документов, но затем водитель резко нажал на газ и попытался скрыться.Иномарку заблокировали на 35-м километре Симферопольского шоссе, водителя задержали, при этом он был ранен.На заднем сидении BMW нашли три крупных свертка с белым порошкообразным веществом, предположительно, синтетическим наркотиком весом несколько килограммов, заключила Волк.

https://ria.ru/20211009/tomsk-1753802658.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание водителя BMW, устроившего массовое ДТП на МКАД Водитель BMW, предположительно, перевозивший наркотики, уходя от погони устроил крупную аварию на МКАД. На требования полицейских остановиться водитель иномарки не реагировал, его догнали на Симферопольском шоссе, где загорелся от стрельбы бензобак. 2021-11-26T15:38 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, bmw ag, мкад