https://ria.ru/20211126/pogonya-1760903331.html
Наркокурьер, уходя на BMW от погони, устроил массовое ДТП на МКАД
Наркокурьер, уходя на BMW от погони, устроил массовое ДТП на МКАД - РИА Новости, 26.11.2021
Наркокурьер, уходя на BMW от погони, устроил массовое ДТП на МКАД
Мужчина на иномарке, предположительно перевозивший наркотики, уходя от погони, устроил крупную аварию на МКАД, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:38
2021-11-26T15:38
2021-11-26T17:58
происшествия
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мкад
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мужчина на иномарке, предположительно перевозивший наркотики, уходя от погони, устроил крупную аварию на МКАД, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Он уточнил, что задержание было "жестким". Во время погони иномарка разбила не менее четырех машин, одна из них загорелась.В свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что BMW в пятницу днем остановили на внутренней стороне МКАД для проверки документов, но затем водитель резко нажал на газ и попытался скрыться.Иномарку заблокировали на 35-м километре Симферопольского шоссе, водителя задержали, при этом он был ранен.На заднем сидении BMW нашли три крупных свертка с белым порошкообразным веществом, предположительно, синтетическим наркотиком весом несколько килограммов, заключила Волк.
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Задержание водителя BMW, устроившего массовое ДТП на МКАД
Водитель BMW, предположительно, перевозивший наркотики, уходя от погони устроил крупную аварию на МКАД. На требования полицейских остановиться водитель иномарки не реагировал, его догнали на Симферопольском шоссе, где загорелся от стрельбы бензобак.
2021-11-26T15:38
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происшествия, москва, bmw ag, мкад
15:38 26.11.2021 (обновлено: 17:58 26.11.2021)
Наркокурьер, уходя на BMW от погони, устроил массовое ДТП на МКАД
Наркокурьер на BMW, уходя от полицейской погони на МКАД, врезался в несколько автомобилей
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мужчина на иномарке, предположительно перевозивший наркотики, уходя от погони, устроил крупную аварию на МКАД, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На требования полицейских остановиться водитель BMW
не реагировал, его догнали на Симферопольском шоссе, где загорелся от стрельбы бензобак", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что задержание было "жестким".
Во время погони иномарка разбила не менее четырех машин, одна из них загорелась.
В свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк
уточнила, что BMW
в пятницу днем остановили на внутренней стороне МКАД для проверки документов, но затем водитель резко нажал на газ и попытался скрыться.
Иномарку заблокировали на 35-м километре Симферопольского шоссе, водителя задержали, при этом он был ранен.
На заднем сидении BMW нашли три крупных свертка с белым порошкообразным веществом, предположительно, синтетическим наркотиком весом несколько килограммов, заключила Волк.