https://ria.ru/20211126/pogodp-1760874621.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 26.11.2021
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил до вечера субботы желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:53
2021-11-26T13:53
2021-11-26T13:53
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до вечера субботы желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В столице и области предупреждение действует с 11.00 до 23.00 субботы.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра