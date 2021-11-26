https://ria.ru/20211126/pogodp-1760874621.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 26.11.2021

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил до вечера субботы желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:53

2021-11-26T13:53

2021-11-26T13:53

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до вечера субботы желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В столице и области предупреждение действует с 11.00 до 23.00 субботы.

https://ria.ru/20211124/pogoda-1760477121.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр