https://ria.ru/20211126/podarki-1760896792.html

В Кремле ответили на вопрос об обмене подарками между Путиным и Вучичем

В Кремле ответили на вопрос об обмене подарками между Путиным и Вучичем - РИА Новости, 26.11.2021

В Кремле ответили на вопрос об обмене подарками между Путиным и Вучичем

Обмен подарками между президентом Сербии Вучичем и президентом РФ Владимиром Путиным был произведен в протокольном порядке, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:06

2021-11-26T15:06

2021-11-26T15:06

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сочи

сербия

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Обмен подарками между президентом Сербии Вучичем и президентом РФ Владимиром Путиным был произведен в протокольном порядке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что президент Сербии Александар Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину серебряную вазу и книги."В протокольном порядке обмен подарками был произведен", - сказал Песков, отвечая на вопрос, подарила ли что-то в ответ российская сторона.В четверг Путин принял Вучича в Сочи, где они провели разговор по широкому кругу вопросов. По итогам встречи президент Сербии сообщил, что цена газа из РФ на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок.

https://ria.ru/20211125/putin-1760728750.html

сочи

сербия

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в мире, сочи, сербия, владимир путин, дмитрий песков, россия