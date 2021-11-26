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В Кремле ответили на вопрос об обмене подарками между Путиным и Вучичем
В Кремле ответили на вопрос об обмене подарками между Путиным и Вучичем - РИА Новости, 26.11.2021
В Кремле ответили на вопрос об обмене подарками между Путиным и Вучичем
Обмен подарками между президентом Сербии Вучичем и президентом РФ Владимиром Путиным был произведен в протокольном порядке, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:06
2021-11-26T15:06
2021-11-26T15:06
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Обмен подарками между президентом Сербии Вучичем и президентом РФ Владимиром Путиным был произведен в протокольном порядке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что президент Сербии Александар Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину серебряную вазу и книги."В протокольном порядке обмен подарками был произведен", - сказал Песков, отвечая на вопрос, подарила ли что-то в ответ российская сторона.В четверг Путин принял Вучича в Сочи, где они провели разговор по широкому кругу вопросов. По итогам встречи президент Сербии сообщил, что цена газа из РФ на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок.
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в мире, сочи, сербия, владимир путин, дмитрий песков, россия
В Кремле ответили на вопрос об обмене подарками между Путиным и Вучичем
Пресс-секретарь президента Песков: Путин и Вучич обменялись подарками по протоколу