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Пашинян напомнил Алиеву о проблеме военнопленных и заложников
Пашинян напомнил Алиеву о проблеме военнопленных и заложников - РИА Новости, 26.11.2021
Пашинян напомнил Алиеву о проблеме военнопленных и заложников
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе трехсторонней встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым не... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:48
2021-11-26T16:48
2021-11-26T17:13
в мире
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
армения
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
россия
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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе трехсторонней встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым не согласился с утверждениями, что выполнены почти все договоренности по Карабаху, за исключением разблокирования транспортных коммуникаций."Я не соглашусь с формулировкой президента Азербайджана, что практически все пункты, кроме деблокады коммуникаций, уже выполнены. Вы знаете, и мы это неоднократно обсуждали с вами очно и по телефону, что существует проблема военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц", - сказал Пашинян. По его словам, это очень важная гуманитарная проблема.
https://ria.ru/20210831/mid-1748026189.html
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в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия
16:48 26.11.2021 (обновлено: 17:13 26.11.2021)
Пашинян напомнил Алиеву о проблеме военнопленных и заложников
Премьер Армении Пашинян напомнил президенту Азербайджана Алиеву о проблеме пленных