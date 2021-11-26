https://ria.ru/20211126/plennye-1760921818.html

Пашинян напомнил Алиеву о проблеме военнопленных и заложников

Пашинян напомнил Алиеву о проблеме военнопленных и заложников - РИА Новости, 26.11.2021

Пашинян напомнил Алиеву о проблеме военнопленных и заложников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе трехсторонней встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым не... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:48

2021-11-26T16:48

2021-11-26T17:13

в мире

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

армения

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

россия

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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе трехсторонней встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым не согласился с утверждениями, что выполнены почти все договоренности по Карабаху, за исключением разблокирования транспортных коммуникаций."Я не соглашусь с формулировкой президента Азербайджана, что практически все пункты, кроме деблокады коммуникаций, уже выполнены. Вы знаете, и мы это неоднократно обсуждали с вами очно и по телефону, что существует проблема военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц", - сказал Пашинян. По его словам, это очень важная гуманитарная проблема.

https://ria.ru/20210831/mid-1748026189.html

армения

азербайджан

россия

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в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия