https://ria.ru/20211126/perevorot-1760935891.html

"Всюду их щупальца": что надо знать о "русском перевороте в Киеве"

"Всюду их щупальца": что надо знать о "русском перевороте в Киеве" - РИА Новости, 26.11.2021

"Всюду их щупальца": что надо знать о "русском перевороте в Киеве"

На Украине опять говорят о перевороте — нет, не февраля 2014-го, а о будущем. Президент Зеленский заявил, что на Украине есть "внутренняя угроза": РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:28

2021-11-26T18:28

2021-11-26T18:28

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киев

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На Украине опять говорят о перевороте — нет, не февраля 2014-го, а о будущем. Президент Зеленский заявил, что на Украине есть "внутренняя угроза":"Эти вызовы уже фиксируют разведки других стран. Я уже получил информацию, что 1-2 числа в нашей стране будет госпереворот".Как же так: во время, когда на Западе вовсю нагнетают тему готовящегося русского вторжения, глава Незалежной меняет тему? Говорит, что находится в состоянии начала войны с олигархами:"Они везде были — во всем, что принадлежит государству Украина, во всем, что принадлежит народу Украины, всюду их щупальца, даже не руки".А как же русская угроза? Не волнуйтесь, с ней все нормально — переворот это же тоже дело русских:Зеленский, впрочем, в госперевороты не верит и не верит, что "Ахметов в это прям побежит":Все эти заявления Зеленский сделал на встрече с прессой по случаю середины своего президентского срока — два с половиной года назад во втором туре выборов он набрал 73 процента голосов. Сейчас на Украине ровно столько же недовольных его политикой, а рейтинг Зеленского упал ниже 20 процентов. Да, у него все плохо — но неужели настолько, что нужно уже кричать "волки-волки!"?Украинские президенты не обладают реальной властью — свергают тех, кто пытается действительно определять направление движения страны, как это было с Януковичем. Правят олигархи — и Ахметов сейчас самый сильный из них. Но зачем ему свергать Зеленского? Ахметов пережил уже много президентов, переживет и этого. Может быть, заговор на самом деле инициирует Москва? Но зачем? Да, Россия делает ставку на приход к власти в Киеве вменяемых сил — но для этого вначале прозападная украинская элита должна окончательно дискредитировать и пожрать себя же. И Зеленский прекрасно справляется с этой задачей — внутриэлитная борьба при нем не ослабевает, а давление на выступающую за диалог с Россией оппозицию только усиливается, что приведет к росту ее популярности.Переворот на Украине, конечно, возможен — вот только не пророссийский, а антироссийский. То есть одна из фракций внутри элиты может посчитать, что из-за слабости Зеленского ситуация становится слишком неуправляемой и опасной и Россия может этим воспользоваться для обрушения украинского государства — и решится на досрочную смену власти. Это куда более вероятный сценарий — но и он, честно говоря, сейчас не представляется актуальным.Так зачем же Зеленский говорит об угрозе переворота? Понятно, что он пытается поддержать образ борца с олигархами, хотя практически никто в это уже не верит, но этот мотив представляется далеко не главным.Куда важнее тема русской угрозы — Зеленский решил ее поддержать и развить. Запад продолжает нагнетать истерию вокруг предстоящего "русского вторжения" — при этом в самом Киеве об угрозе говорят как-то очень неохотно, без обычного огонька, порой даже опровергая алармистские предсказания англосаксов. На встрече с прессой Зеленский вообще ограничился заявлением, что "сегодня идет запугивание с некоторых площадок в СМИ", но "мы полностью контролируем границу и готовы к любой эскалации", и тут же перешел к угрозе переворота и Ахметову.Однако переворот ведь готовит Россия — так что таким образом Зеленский тоже вносит свой вклад в нагнетание темы "русской угрозы". Смотрите, говорит он Западу: русские гораздо опасней, чем вы думаете. Пока вы готовитесь к их военному удару, спорите насчет того, как будете спасать нас, они могут взять Киев изнутри. И тогда вы потеряете Украину — а ведь вам этого совсем не хочется.Конечно, не хочется — атлантисты настроились на игру вдолгую, Украина нужна им и для давления на Россию, и для сдерживания нашей страны. Потерять ее в результате внутриукраинских разборок было бы очень обидно. Тут ведь вообще никакой выгоды не будет: даже "адских санкций" против России за киевский переворот не введешь.Теперь на Западе будут внимательнее присматриваться к ситуации в украинской элите, опасаясь, что Россия провернет их же собственный сценарий 2013-2014 годов — Майдан с противоположным знаком. Но сколько ни смотри на нынешнюю украинскую элиту, ничего нового в ней не увидишь — это собрание абсолютно продажных и лишенных государственнических начал временщиков. Да, большая их часть все еще уверена в том, что "заграница нам поможет", в том, что они еще долго будут нужны Западу в деле борьбы с "русской угрозой", — но и у них в последнее время появляется все больше поводов для тревоги.Причем эти поводы дает сам Запад. Доведя градус тревожности в связи с предстоящим российским вторжением до максимума, атлантисты сами загнали себя в ловушку. Потому что им теперь приходится постоянно отвечать на вопрос: а что будет, если Россия нападет на Украину? Запад поможет Незалежной? И ответ практически всегда один и тот же: нет, не поможет, никто не будет воевать за Украину с Россией.И такой ответ оказывает деморализующее воздействие на украинскую элиту, которая начинает думать о собственном спасении. Может, и в самом деле попытаться сговориться с Москвой — как еще пару лет назад предлагал Коломойский?Штаты в любом случае не будут заниматься спасением украинских элит — их волнует только игра с Россией. И тот тупик, в который они все больше загоняют сами себя, — на украинском направлении у них не остается хороших вариантов.Очень показательна в этом смысле появившаяся в The Guardian статья "Байден вступает в борьбу с Путиным из-за Украины, но любые варианты действий сопряжены с риском". Цитируя сделанное в среду заявление Байдена о "непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", автор задает простой вопрос:"Такие заявления о поддержке являются средством сдерживания и устрашения, но всякий раз, когда их озвучивают, возникает вопрос, что будет делать Байден, если Путин поймает его на блефе".Действительно, обещать поддержку, а потом ее не оказать — значит продемонстрировать свою слабость. Это сейчас больше всего и раздражает вменяемых западных аналитиков — зачем Вашингтон обещает то, что точно не будет делать? Чтобы потом получить еще один удар по репутации? Одного Афганистана мало?При этом даже продолжение нынешнего курса на нагнетание атмосферы вокруг русской угрозы и увеличение поставок оружия на Украину многим в Вашингтоне представляется опасным, потому что может оказаться "путем в путинскую ловушку", — именно поэтому в администрации Байдена идут споры на эту тему. Как сказала Фиона Хилл, бывшая при Трампе старшим директором по делам Европы и России Совета национальной безопасности, "сделаешь — проклянут, не сделаешь — все равно проклянут":Вот так сами американцы видят нынешний результат своей игры — потому что это ведь в первую очередь следствие их собственной политики по разыгрыванию украинской карты против России. Причем важно понимать, что Хилл имеет в виду под капитуляцией США: "чтобы успокоить Россию, надо исключить возможность вступления Украины в НАТО, а также установить ограничения для ее военного потенциала".То есть самые минимальные условия России — отказ от планов атлантизации Украины — подаются как капитуляция Америки. На это нельзя соглашаться, говорит Хилл, потому что "в этом случае украинский суверенитет превращается в полную бессмыслицу и возникает опасный прецедент".Опасный прецедент? Запад откажется от попыток оторвать от России ее часть, создать из нее "анти-Россию" и включить ее в свой военный блок — это в самом деле опасно? Для чего — для безопасности США, Запада в целом? Нет, это опасно только для глобального атлантического проекта, прямо противоречащего интересам не только России, но и национальных государств Запада, особенно Европы, заинтересованной в нормальной ситуации на континенте. Но Хилл советует Европе прямо противоположное:Жертвовать Украиной может только тот, кто ей владеет, — атлантисты пока лишь на пути к этому. Для того чтобы этого никогда не случилось, Россия и проводит красные линии, пересекать которые лучше даже не пытаться.

https://ria.ru/20211126/ukraina-1760867678.html

https://ria.ru/20211111/zelenskiy-1758593061.html

https://ria.ru/20211126/oligarkhi-1760867579.html

https://ria.ru/20211126/rossiya-1760848319.html

https://ria.ru/20211126/dengi-1760811824.html

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авторы, украина, киев, ринат ахметов, нато, россия