https://ria.ru/20211126/perevorot-1760889665.html

В Кремле опровергли планы по организации госпереворота на Украине

В Кремле опровергли планы по организации госпереворота на Украине - РИА Новости, 26.11.2021

В Кремле опровергли планы по организации госпереворота на Украине

Россия никогда не занимаемся такими делами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о словах украинского лидера Владимира Зеленского про планы... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:41

2021-11-26T14:41

2021-11-26T14:43

украина

россия

в мире

дмитрий песков

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия никогда не занимаемся такими делами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о словах украинского лидера Владимира Зеленского про планы госпереворота на Украине при участии России."У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Зеленского о том, что в Украине планируется госпереворот с участием России.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию, что 1 декабря на Украине планируется государственный переворот.

https://ria.ru/20211126/ukraina-1760867678.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, в мире, дмитрий песков, владимир зеленский