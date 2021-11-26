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В Кремле опровергли планы по организации госпереворота на Украине
В Кремле опровергли планы по организации госпереворота на Украине - РИА Новости, 26.11.2021
В Кремле опровергли планы по организации госпереворота на Украине
Россия никогда не занимаемся такими делами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о словах украинского лидера Владимира Зеленского про планы... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:41
2021-11-26T14:41
2021-11-26T14:43
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в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия никогда не занимаемся такими делами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о словах украинского лидера Владимира Зеленского про планы госпереворота на Украине при участии России."У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Зеленского о том, что в Украине планируется госпереворот с участием России.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию, что 1 декабря на Украине планируется государственный переворот.
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украина, россия, в мире, дмитрий песков, владимир зеленский
14:41 26.11.2021 (обновлено: 14:43 26.11.2021)
В Кремле опровергли планы по организации госпереворота на Украине
Пресс-секретарь президента Песков: никогда не занимаемся организацией госпереворотов