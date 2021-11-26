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Путин, Пашинян и Алиев провели переговоры в Сочи

Путин, Пашинян и Алиев провели переговоры в Сочи - РИА Новости, 26.11.2021

Путин, Пашинян и Алиев провели переговоры в Сочи

Трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна прошли в Сочи, передает... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:59

2021-11-26T16:59

2021-11-26T19:57

в мире

армения

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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СОЧИ, 26 ноя — РИА Новости. Трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна прошли в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что они планируют наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.Перед трехсторонней встречей Путин провел отдельную беседу с президентом Азербайджана.В начале переговоров Путин подчеркнул важность того, что в Карабахе создаются условия для мирной жизни. Он отметил, что при содействии Москвы 53 тысячи беженцев вернулись к местам постоянного проживания."К сожалению, еще не все вопросы урегулированы. Я знаю и об инцидентах на границе, и о трагических инцидентах, когда с обеих сторон и люди гибнут, и получают ранения. Это все вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Собственно говоря, ради этого мы, в том числе, сегодня собрались, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Но в целом за год сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе очень хорошо", — заявил президент.Российский лидер добавил, что рассчитывает на принятие решений по разблокированию транспортных коммуникаций, чтобы создать условия для возрождения Нагорного Карабаха. Это позволило бы заниматься хозяйственной деятельностью и развивать экономику, что благоприятно отразится на уровне жизни людей."Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторически связи. Не хотелось бы, чтобы они разрушались. А наоборот, мы должны стремится к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать", — сказал Путин.Он поддержал встречу Пашиняна и Алиева с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, которая должна состояться в скором времени, подчеркнув, что чем больше возможностей для прямого общения, тем лучше.Во время переговоров Баку рассчитывает получить карту минных полей на территориях, перешедших под его контроль, подписать мирный договор, в котором бы признавалась территориальная целостность страны, провести делимитацию и демаркацию границы, обсудить открытие коридора в Нахичевань и создание коммуникаций в регионе.Армения, в свою очередь, хочет вернуть своих пленных и требует вывода войск с приграничной территории, которую считает своей. По словам Пашиняна, после майского проникновения азербайджанских войск Баку контролирует 41 квадратный километр территории соседнего государства.Ереван также не возражает открыть коммуникации для связи Азербайджана с Нахичеванью, но против "коридоров" — в таком случае на дороге должны стоять пункты пограничного и таможенного контроля, но тогда суверенитет страны над дорогой выходит неполным. Кроме того, страна требует охранять армянское культурное наследие на карабахских территориях, подконтрольных Баку.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211123/pashinyan-1760442326.html

https://ria.ru/20211126/mirotvortsy-1760921668.html

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Путин, Пашинян и Алиев проводят встречу в Сочи В Сочи прошла трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева 2021-11-26T16:59 true PT1M58S

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в мире, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, ситуация на армяно-азербайджанской границе