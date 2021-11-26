https://ria.ru/20211126/peregovory-1760890289.html
Путин в Сочи начал переговоры с Алиевым
Путин в Сочи начал переговоры с Алиевым - РИА Новости, 26.11.2021
Путин в Сочи начал переговоры с Алиевым
Президент РФ Владимир Путин в Сочи проводит встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, затем пройдет трехсторонняя встреча с участием премьер-министра РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:43
2021-11-26T14:43
2021-11-26T14:49
политика
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Сочи проводит встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, затем пройдет трехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, после чего – двусторонние переговоры Путина с главой кабмина Армении, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Началась только что беседа президента Путина с президентом Азербайджана Алиевым в Сочи. По ее завершению будем ожидать встречу Путина, Алиева и Пашиняна. После этого Путин отдельно будет беседовать с Пашиняном. То есть две двусторонки у Путина и одна встреча на троих", - сказал Песков.В частности, политики обсудят урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, разблокирование экономических и транспортных связей в регионе.
https://ria.ru/20211126/karabakh-1760773887.html
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политика, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, россия
14:43 26.11.2021 (обновлено: 14:49 26.11.2021)
Путин в Сочи начал переговоры с Алиевым
Президент России Путин в Сочи начал переговоры с президентом Азербайджана Алиевым