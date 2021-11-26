https://ria.ru/20211126/pashinyan-1760859174.html

Пашинян прибыл в Сочи на встречу с Путиным и Алиевым

Пашинян прибыл в Сочи на встречу с Путиным и Алиевым - РИА Новости, 26.11.2021

Пашинян прибыл в Сочи на встречу с Путиным и Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Сочи, где запланирована его трёхсторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Азербайджана... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:37

2021-11-26T12:37

2021-11-26T12:49

в мире

армения

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

россия

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Сочи, где запланирована его трёхсторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым."В Сочи запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации и президента Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что состоится также отдельная беседа Пашиняна и Путина.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В январе после переговоров Путина, Пашиняна и Алиева российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа отвечает за вопросы восстановления и сооружения новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации международных перевозок между Арменией и Азербайджаном и через Армению и Азербайджан.

https://ria.ru/20211126/otnosheniya-1760749012.html

https://ria.ru/20211126/otnosheniya-1760729240.html

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в мире, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе