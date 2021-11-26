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Пашинян отправился в Россию на встречу с Путиным и Алиевым
Пашинян отправился в Россию на встречу с Путиным и Алиевым - РИА Новости, 26.11.2021
Пашинян отправился в Россию на встречу с Путиным и Алиевым
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в РФ на трехстороннюю встречу с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым,... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:03
2021-11-26T10:03
в мире
армения
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в РФ&nbsp; на трехстороннюю встречу с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в пятницу в пресс-службе армянского правительства."В Сочи предусмотрена трехсторонняя встреча Пашиняна с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым", - говорится в сообщении на сайте правительства.Отмечается, что состоится также отдельная беседа премьера Армении с российским лидером.&nbsp;Трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, состоятся в пятницу в Сочи по инициативе российской стороны. Особое внимание встречи будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе. Эксперты не исключают, что стороны обсудят и недавнее обострение на армяно-азербайджанской границе, а также могут принять решение о формировании комиссии по делимитации и демаркации.
https://ria.ru/20211126/karabakh-1760773887.html
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в мире, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
10:03 26.11.2021
 
Пашинян отправился в Россию на встречу с Путиным и Алиевым

Премьер Армении Пашинян отправился в Сочи на встречу с Путиным и Алиевым

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЕРЕВАН, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в РФ  на трехстороннюю встречу с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в пятницу в пресс-службе армянского правительства.
Сочи предусмотрена трехсторонняя встреча Пашиняна с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
"Накопились вопросы" — зачем Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Сочи
Отмечается, что состоится также отдельная беседа премьера Армении с российским лидером.
 Трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, состоятся в пятницу в Сочи по инициативе российской стороны. Особое внимание встречи будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе. Эксперты не исключают, что стороны обсудят и недавнее обострение на армяно-азербайджанской границе, а также могут принять решение о формировании комиссии по делимитации и демаркации.
Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
00:25
Межгосударственные отношения России и Армении
 
В миреАрменияАзербайджанВладимир ПутинИльхам АлиевНикол ПашинянРоссияСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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