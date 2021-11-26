https://ria.ru/20211126/pashinyan-1760829355.html

Пашинян отправился в Россию на встречу с Путиным и Алиевым

Пашинян отправился в Россию на встречу с Путиным и Алиевым - РИА Новости, 26.11.2021

Пашинян отправился в Россию на встречу с Путиным и Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в РФ на трехстороннюю встречу с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым,... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:03

2021-11-26T10:03

2021-11-26T10:03

в мире

армения

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

россия

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в РФ на трехстороннюю встречу с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в пятницу в пресс-службе армянского правительства."В Сочи предусмотрена трехсторонняя встреча Пашиняна с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым", - говорится в сообщении на сайте правительства.Отмечается, что состоится также отдельная беседа премьера Армении с российским лидером. Трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, состоятся в пятницу в Сочи по инициативе российской стороны. Особое внимание встречи будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе. Эксперты не исключают, что стороны обсудят и недавнее обострение на армяно-азербайджанской границе, а также могут принять решение о формировании комиссии по делимитации и демаркации.

https://ria.ru/20211126/karabakh-1760773887.html

https://ria.ru/20211126/otnosheniya-1760749012.html

армения

азербайджан

россия

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2021

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в мире, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе