https://ria.ru/20211126/otrasli-1760812484.html
Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы при пандемии
Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы при пандемии - РИА Новости, 26.11.2021
Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы при пандемии
Подавляющее большинство отраслей экономики Москвы адаптируются и чувствуют себя нормально, несмотря на пандемию, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T03:14
2021-11-26T03:14
2021-11-26T09:12
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экономика
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство отраслей экономики Москвы адаптируются и чувствуют себя нормально, несмотря на пандемию, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.Он отметил, что экономика столицы превысила уровень 2019 года по большинству направлений.По данным комплекса экономической политики столицы, оборот пострадавших от пандемии отраслей Москвы превысил уровень прошлого года на 55%.
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Собянин оценил влияние пандемии на состояние экономики Москвы
Подавляющее большинство отраслей экономики Москвы адаптируются и чувствуют себя нормально, несмотря на пандемию, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
2021-11-26T03:14
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РИА Новости
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экономика, москва, сергей собянин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:14 26.11.2021 (обновлено: 09:12 26.11.2021)
Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы при пандемии
Мэр Собянин: большинство отраслей экономики Москвы адаптировались к условиям COVID-19