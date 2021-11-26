Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы при пандемии

"Много было всяких негативных прогнозов, что пандемия, экономика обрушится, все будет очень плохо, очень тяжело. Но вы видите, мы адаптируемся даже к этим сложным условиям. Жизнь продолжается. И экономика, подавляющее большинство отраслей чувствуют себя нормально", - сказал Собянин.