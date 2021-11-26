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Зеленский устыдился операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии
Зеленский устыдился операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии - РИА Новости, 26.11.2021
Зеленский устыдился операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему стыдно за операцию по задержанию 33-х россиян, якобы сотрудников ЧВК "Вагнер" в Минске в 2020 году, по его... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:52
2021-11-26T14:52
в мире
украина
белоруссия
владимир зеленский
россия
задержание россиян под минском
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КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему стыдно за операцию по задержанию 33-х россиян, якобы сотрудников ЧВК "Вагнер" в Минске в 2020 году, по его словам, Украину втянули в эту историю."Поэтому я и говорил, что мы не проводили эту операцию, нас втянули… Мне стыдно за этот эпизод в жизни разведки, выдающихся разведчиков Украины. Мне стыдно, и я говорю, что мы были слабыми в этой операции. Вот за что мне стыдно, и что действительно происходило", - сказал Зеленский на пресс-конференции.Белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа 2020 года. Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.Ранее издания The Insider* и Bellingcat* (оба признаны в России иностранными агентами) со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию в отношении 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации.Бывший начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба ранее заявил, что в среде украинской власти действует "крот", который якобы работает в интересах РФ и это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году. Ранее Верховная рада Украины создала специальную временную комиссию для расследования обстоятельств срыва операции.* Издания, признанные в России СМИ-иноагентами
https://ria.ru/20211122/ukraina-1760192802.html
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в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский, россия, задержание россиян под минском
14:52 26.11.2021
 
Зеленский устыдился операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии

Президент Украины Зеленский: мне стыдно за операцию по задержанию 33 россиян в Минске

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему стыдно за операцию по задержанию 33-х россиян, якобы сотрудников ЧВК "Вагнер" в Минске в 2020 году, по его словам, Украину втянули в эту историю.
"Поэтому я и говорил, что мы не проводили эту операцию, нас втянули… Мне стыдно за этот эпизод в жизни разведки, выдающихся разведчиков Украины. Мне стыдно, и я говорю, что мы были слабыми в этой операции. Вот за что мне стыдно, и что действительно происходило", - сказал Зеленский на пресс-конференции.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 15:43
Генерал МВД Украины назвал главу офиса Зеленского "агентом России"
Белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа 2020 года. Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Ранее издания The Insider* и Bellingcat* (оба признаны в России иностранными агентами) со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию в отношении 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета.
Президент Украины Владимир Зеленский на конференции ООН по вопросам изменений климата COP26 - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 00:03
Экс-глава разведки Украины рассказал об указании Зеленского
Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации.
Бывший начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба ранее заявил, что в среде украинской власти действует "крот", который якобы работает в интересах РФ и это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году. Ранее Верховная рада Украины создала специальную временную комиссию для расследования обстоятельств срыва операции.
* Издания, признанные в России СМИ-иноагентами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 02:16
Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году
 
В миреУкраинаБелоруссияВладимир ЗеленскийРоссияЗадержание россиян под Минском
 
 
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