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В Карачаевском районе КЧР ввели режим контртеррористической операции
В Карачаевском районе КЧР ввели режим контртеррористической операции - РИА Новости, 26.11.2021
В Карачаевском районе КЧР ввели режим контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции введен в Карачаевском районе КЧР из-за обнаружения двух вооруженных бандитов, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:32
2021-11-26T10:32
происшествия
карачаевский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
карачаево-черкесская республика (кчр)
россия
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ПЯТИГОРСК, 26 ноя - РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен в Карачаевском районе КЧР из-за обнаружения двух вооруженных бандитов, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону."В Карачаевском районе Карачаево-Черкесии введён режим контртеррористической операции. УФСБ России по Карачаево-Черкесской республике в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, связанных с поиском лиц, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности, в горно-лесистой местности Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики обнаружены два вооруженных бандита", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что в целях обеспечения безопасности граждан, недопущения совершения бандитами террористических акций начальником УФСБ России по Карачаево-Черкесской республике с 8.56 пятницы принято решение о проведении контртеррористической операции.В ведомстве отметили, что режим КТО введен на участке горно-лесистой местности в 10 километрах юго-восточнее города Карачаевска вблизи трассы аул Каменномост – аул Учкулан в районе слияния рек Индыш и Кубань.
https://ria.ru/20211124/terroristy-1760448700.html
https://ria.ru/20211028/terakt-1756618782.html
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происшествия, карачаевский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), карачаево-черкесская республика (кчр), россия
10:32 26.11.2021
 
В Карачаевском районе КЧР ввели режим контртеррористической операции

В Карачаевском районе КЧР ввели режим КТО из-за обнаружения двух боевиков

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЯТИГОРСК, 26 ноя - РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен в Карачаевском районе КЧР из-за обнаружения двух вооруженных бандитов, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону.
"В Карачаевском районе Карачаево-Черкесии введён режим контртеррористической операции. УФСБ России по Карачаево-Черкесской республике в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, связанных с поиском лиц, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности, в горно-лесистой местности Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики обнаружены два вооруженных бандита", - сообщили в ведомстве.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 02:36
В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
Отмечается, что в целях обеспечения безопасности граждан, недопущения совершения бандитами террористических акций начальником УФСБ России по Карачаево-Черкесской республике с 8.56 пятницы принято решение о проведении контртеррористической операции.
В ведомстве отметили, что режим КТО введен на участке горно-лесистой местности в 10 километрах юго-восточнее города Карачаевска вблизи трассы аул Каменномост – аул Учкулан в районе слияния рек Индыш и Кубань.
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ПроисшествияКарачаевский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Россия
 
 
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