https://ria.ru/20211126/operatsiya-1760833573.html

В Карачаевском районе КЧР ввели режим контртеррористической операции

В Карачаевском районе КЧР ввели режим контртеррористической операции - РИА Новости, 26.11.2021

В Карачаевском районе КЧР ввели режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции введен в Карачаевском районе КЧР из-за обнаружения двух вооруженных бандитов, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:32

2021-11-26T10:32

2021-11-26T10:32

происшествия

карачаевский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

карачаево-черкесская республика (кчр)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564980208_149:609:2708:2048_1920x0_80_0_0_713ec295b253e06f26c18079da376ff9.jpg

ПЯТИГОРСК, 26 ноя - РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен в Карачаевском районе КЧР из-за обнаружения двух вооруженных бандитов, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону."В Карачаевском районе Карачаево-Черкесии введён режим контртеррористической операции. УФСБ России по Карачаево-Черкесской республике в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, связанных с поиском лиц, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности, в горно-лесистой местности Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики обнаружены два вооруженных бандита", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что в целях обеспечения безопасности граждан, недопущения совершения бандитами террористических акций начальником УФСБ России по Карачаево-Черкесской республике с 8.56 пятницы принято решение о проведении контртеррористической операции.В ведомстве отметили, что режим КТО введен на участке горно-лесистой местности в 10 километрах юго-восточнее города Карачаевска вблизи трассы аул Каменномост – аул Учкулан в районе слияния рек Индыш и Кубань.

https://ria.ru/20211124/terroristy-1760448700.html

https://ria.ru/20211028/terakt-1756618782.html

карачаевский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, карачаевский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), карачаево-черкесская республика (кчр), россия