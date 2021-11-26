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Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в красноярской тайге
Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в красноярской тайге - РИА Новости, 26.11.2021
Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в красноярской тайге
В Красноярском крае сотрудники полиции и МЧС спасли охотника, который 20 дней ждал помощи после того, как на него напал медведь, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:13
2021-11-26T11:13
2021-11-26T15:57
происшествия
богучанский район
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
здоровье - общество
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КРАСНОЯРСК, 26 ноя — РИА Новости. В Красноярском крае сотрудники полиции и МЧС спасли охотника, который 20 дней ждал помощи после того, как на него напал медведь, сообщили журналистам в региональном главке МВД.Как пояснили в ведомстве, 19 ноября в полицию обратился житель Богучанского района, который рассказал, что нашел в своей охотничьей избе записку от знакомого. Тот писал, что 31 октября на него напал медведь и ранил его. По словам охотника, из-за травм ему тяжело передвигаться, состояние ухудшается и самостоятельно выбраться из тайги он не может. Поэтому он будет ждать помощи в своей избушке в 170 километрах от села Богучаны.На следующий день сотрудники уголовного розыска и отряд МЧС отправились на место и обнаружили 58-летнего охотника.Он рассказал, что, пока ставил капканы на соболя, в его избушку забрался медведь."Напуганный собаками зверь сбил с ног охотника, в результате чего он получил травмы, затрудняющие его передвижение. Мужчина добрался до избы приятеля, оставил там записку и вернулся в свою избушку", — сообщила пресс-служба.Пострадавшему оказали первую помощь, а затем доставили его в районный центр. Сейчас жизни и здоровью охотника ничего не угрожает.
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РИА Новости
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происшествия, богучанский район, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество
11:13 26.11.2021 (обновлено: 15:57 26.11.2021)
Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в красноярской тайге
В Красноярском крае спасли охотника, 20 дней ждавшего помощи после ранения от медведя
КРАСНОЯРСК, 26 ноя — РИА Новости.
В Красноярском крае
сотрудники полиции и МЧС спасли охотника, который 20 дней ждал помощи после того, как на него напал медведь, сообщили журналистам в региональном главке МВД.
Как пояснили в ведомстве, 19 ноября в полицию обратился житель Богучанского района, который рассказал, что нашел в своей охотничьей избе записку от знакомого. Тот писал, что 31 октября на него напал медведь и ранил его. По словам охотника, из-за травм ему тяжело передвигаться, состояние ухудшается и самостоятельно выбраться из тайги он не может. Поэтому он будет ждать помощи в своей избушке в 170 километрах от села Богучаны.
На следующий день сотрудники уголовного розыска и отряд МЧС
отправились на место и обнаружили 58-летнего охотника.
Он рассказал, что, пока ставил капканы на соболя, в его избушку забрался медведь.
"Напуганный собаками зверь сбил с ног охотника, в результате чего он получил травмы, затрудняющие его передвижение. Мужчина добрался до избы приятеля, оставил там записку и вернулся в свою избушку", — сообщила пресс-служба.
Пострадавшему оказали первую помощь, а затем доставили его в районный центр. Сейчас жизни и здоровью охотника ничего не угрожает.