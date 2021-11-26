https://ria.ru/20211126/okhotnik-1760840145.html

Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в красноярской тайге

Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в красноярской тайге - РИА Новости, 26.11.2021

Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в красноярской тайге

В Красноярском крае сотрудники полиции и МЧС спасли охотника, который 20 дней ждал помощи после того, как на него напал медведь, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:13

2021-11-26T11:13

2021-11-26T15:57

происшествия

богучанский район

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760884208_0:1:786:443_1920x0_80_0_0_cdfc99bc9789f1cf5c1e8cb4376b90b0.jpg

КРАСНОЯРСК, 26 ноя — РИА Новости. В Красноярском крае сотрудники полиции и МЧС спасли охотника, который 20 дней ждал помощи после того, как на него напал медведь, сообщили журналистам в региональном главке МВД.Как пояснили в ведомстве, 19 ноября в полицию обратился житель Богучанского района, который рассказал, что нашел в своей охотничьей избе записку от знакомого. Тот писал, что 31 октября на него напал медведь и ранил его. По словам охотника, из-за травм ему тяжело передвигаться, состояние ухудшается и самостоятельно выбраться из тайги он не может. Поэтому он будет ждать помощи в своей избушке в 170 километрах от села Богучаны.На следующий день сотрудники уголовного розыска и отряд МЧС отправились на место и обнаружили 58-летнего охотника.Он рассказал, что, пока ставил капканы на соболя, в его избушку забрался медведь."Напуганный собаками зверь сбил с ног охотника, в результате чего он получил травмы, затрудняющие его передвижение. Мужчина добрался до избы приятеля, оставил там записку и вернулся в свою избушку", — сообщила пресс-служба.Пострадавшему оказали первую помощь, а затем доставили его в районный центр. Сейчас жизни и здоровью охотника ничего не угрожает.

https://ria.ru/20211118/yagody-1759567627.html

богучанский район

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, богучанский район, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество