https://ria.ru/20211126/obvineniya-1760949326.html

Фигурантам дела о ЧП на шахте в Кузбассе предъявили обвинения

Фигурантам дела о ЧП на шахте в Кузбассе предъявили обвинения - РИА Новости, 26.11.2021

Фигурантам дела о ЧП на шахте в Кузбассе предъявили обвинения

Пяти фигурантам дела об аварии на шахте в Кузбассе предъявили обвинения, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:23

2021-11-26T18:23

2021-11-26T20:07

происшествия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

белово

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

светлана петренко

россия

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пяти фигурантам дела об аварии на шахте в Кузбассе предъявили обвинения, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.Работников шахты обвиняют в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.Инспекторам Ростехнадзора также может грозить до семи лет заключения по статье о "халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц". Они, по версии следствия, составляли акты, не проводя реальных проверок.По словам Петренко, из-за нарушений требований промбезопасности Махраковым и его подчиненными произошло газодинамическое явление и задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих.Следствие будет просить суд об аресте фигурантов.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Одному сотруднику МЧС, считавшемуся умершим, удалось выйти живым.В больницах находятся 38 шахтеров и 12 спасателей.Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана.В регионе объявили трехдневный траур.

https://ria.ru/20211126/avariya-1760888389.html

https://ria.ru/20211126/listvyazhnaya-1760950946.html

кемеровская область

белово

россия

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происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, белово, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), светлана петренко, россия