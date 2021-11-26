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Зеленский заявил о передаче России списка на обмен удерживаемых лиц
Зеленский заявил о передаче России списка на обмен удерживаемых лиц - РИА Новости, 26.11.2021
Зеленский заявил о передаче России списка на обмен удерживаемых лиц
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев через президента Турции Тайипа Эрдогана передал список РФ на обмен удерживаемых лиц, ответа пока нет. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:46
2021-11-26T18:14
украина
россия
в мире
турция
владимир путин
владимир зеленский
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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев через президента Турции Тайипа Эрдогана передал список РФ на обмен удерживаемых лиц, ответа пока нет.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Зеленский в ходе встречи с Эрдоганом в США на полях Генассамблеи ООН передал ему список из 450 украинцев, которые осуждены в России и Донбассе, просил "замолвить слово" за них перед президентом РФ Владимиром Путиным."У нас есть верифицированный полный список… Список передан Турции, недавно я разговаривал с президентом Эрдоганом, у него была встреча с президентом РФ (Владимиром Путиным - ред.), и он списки передал российской стороне. Я хочу его поблагодарить, потому что он просил за это, он просил в целом и за крымских татар. Я его поблагодарил. Ждем ответа, ответа пока нет", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу, посвященной экватору его каденции."Вопрос в том, что мы держимся за этот Минск (минские соглашения – ред.). Вы знаете, что я его не подписывал и считаю, что там много ошибок, но тем не менее то, что есть… Мы должны в любом случае разговаривать с РФ как минимум по освобождению и обмену пленными", - добавил украинский президент.
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украина, россия, в мире, турция, владимир путин, владимир зеленский
17:46 26.11.2021 (обновлено: 18:14 26.11.2021)
 
Зеленский заявил о передаче России списка на обмен удерживаемых лиц

Президент Украины Зеленский: мы через Турцию передали России список на обмен

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Пресс-марафон с участием Президента Украины Владимира Зеленского
Пресс-марафон с участием Президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев через президента Турции Тайипа Эрдогана передал список РФ на обмен удерживаемых лиц, ответа пока нет.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Зеленский в ходе встречи с Эрдоганом в США на полях Генассамблеи ООН передал ему список из 450 украинцев, которые осуждены в России и Донбассе, просил "замолвить слово" за них перед президентом РФ Владимиром Путиным.
"У нас есть верифицированный полный список… Список передан Турции, недавно я разговаривал с президентом Эрдоганом, у него была встреча с президентом РФ (Владимиром Путиным - ред.), и он списки передал российской стороне. Я хочу его поблагодарить, потому что он просил за это, он просил в целом и за крымских татар. Я его поблагодарил. Ждем ответа, ответа пока нет", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу, посвященной экватору его каденции.
"Вопрос в том, что мы держимся за этот Минск (минские соглашения – ред.). Вы знаете, что я его не подписывал и считаю, что там много ошибок, но тем не менее то, что есть… Мы должны в любом случае разговаривать с РФ как минимум по освобождению и обмену пленными", - добавил украинский президент.
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УкраинаРоссияВ миреТурцияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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