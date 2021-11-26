https://ria.ru/20211126/nomera-1760887813.html

Суд в Москве запретил пропаганду езды без номеров в соцсетях

Суд в Москве запретил пропаганду езды без номеров в соцсетях - РИА Новости, 26.11.2021

Суд в Москве запретил пропаганду езды без номеров в соцсетях

Суд по иску прокуратуры Москвы признал запрещенной пропаганду езды на автомобилях без номеров, размещенную в социальных сетях, сообщили руководитель... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:38

2021-11-26T14:38

2021-11-26T14:38

общество

москва

ирина волк

людмила нефедова

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Суд по иску прокуратуры Москвы признал запрещенной пропаганду езды на автомобилях без номеров, размещенную в социальных сетях, сообщили руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова и официальный представитель МВД РФ Ирины Волк.По ее словам, в трех аккаунтах (с количеством подписчиков 2,1 миллиона, 460 тысяч, 55,1 тысячи) была опубликована информация о преимуществах и пользе управления автомобилями без государственных регистрационных знаков, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушения ПДД."Согласно законодательству Российской Федерации распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность, запрещено. В этой связи прокуратура Москвы обратилась в Таганский районный суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещённой в трех аккаунтах в социальной сети, запрещенной к распространению на территории РФ. Судом исковые требования прокуратуры Москвы удовлетворены в полном объеме", - сказала Нефедова РИА Новости.После вступления решения в законную силу прокуратура Москвы проконтролирует его исполнение, добавила она.Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет об аккаунтах в Instagram под никами "Алан Енилеев", "ФЕРОМОН666", "gosha2048".Как сообщила Ирина Волк, блогеров, демонстрировавших пренебрежение правилами дорожного движения, обнаружили сотрудники московской ГИБДД. "Работа Госавтоинспекции по выявлению неприемлемого с точки зрения безопасности дорожного движения контента будет продолжена", - добавила она.

https://ria.ru/20211012/voditeli-1754201986.html

https://ria.ru/20211012/rukavishnikova-1754157385.html

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общество, москва, ирина волк, людмила нефедова