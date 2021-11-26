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Суд в Москве запретил пропаганду езды без номеров в соцсетях
Суд в Москве запретил пропаганду езды без номеров в соцсетях - РИА Новости, 26.11.2021
Суд в Москве запретил пропаганду езды без номеров в соцсетях
Суд по иску прокуратуры Москвы признал запрещенной пропаганду езды на автомобилях без номеров, размещенную в социальных сетях, сообщили руководитель... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:38
2021-11-26T14:38
общество
москва
ирина волк
людмила нефедова
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Суд по иску прокуратуры Москвы признал запрещенной пропаганду езды на автомобилях без номеров, размещенную в социальных сетях, сообщили руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова и официальный представитель МВД РФ Ирины Волк.По ее словам, в трех аккаунтах (с количеством подписчиков 2,1 миллиона, 460 тысяч, 55,1 тысячи) была опубликована информация о преимуществах и пользе управления автомобилями без государственных регистрационных знаков, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушения ПДД."Согласно законодательству Российской Федерации распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность, запрещено. В этой связи прокуратура Москвы обратилась в Таганский районный суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещённой в трех аккаунтах в социальной сети, запрещенной к распространению на территории РФ. Судом исковые требования прокуратуры Москвы удовлетворены в полном объеме", - сказала Нефедова РИА Новости.После вступления решения в законную силу прокуратура Москвы проконтролирует его исполнение, добавила она.Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет об аккаунтах в Instagram под никами "Алан Енилеев", "ФЕРОМОН666", "gosha2048".Как сообщила Ирина Волк, блогеров, демонстрировавших пренебрежение правилами дорожного движения, обнаружили сотрудники московской ГИБДД. "Работа Госавтоинспекции по выявлению неприемлемого с точки зрения безопасности дорожного движения контента будет продолжена", - добавила она.
https://ria.ru/20211012/voditeli-1754201986.html
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общество, москва, ирина волк, людмила нефедова
14:38 26.11.2021
 
Суд в Москве запретил пропаганду езды без номеров в соцсетях

Суд в Москве признал пропаганду езды без номеров в соцсетях незаконной и запретил ее

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Суд по иску прокуратуры Москвы признал запрещенной пропаганду езды на автомобилях без номеров, размещенную в социальных сетях, сообщили руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова и официальный представитель МВД РФ Ирины Волк.
По ее словам, в трех аккаунтах (с количеством подписчиков 2,1 миллиона, 460 тысяч, 55,1 тысячи) была опубликована информация о преимуществах и пользе управления автомобилями без государственных регистрационных знаков, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушения ПДД.
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"Согласно законодательству Российской Федерации распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность, запрещено. В этой связи прокуратура Москвы обратилась в Таганский районный суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещённой в трех аккаунтах в социальной сети, запрещенной к распространению на территории РФ. Судом исковые требования прокуратуры Москвы удовлетворены в полном объеме", - сказала Нефедова РИА Новости.
После вступления решения в законную силу прокуратура Москвы проконтролирует его исполнение, добавила она.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет об аккаунтах в Instagram под никами "Алан Енилеев", "ФЕРОМОН666", "gosha2048".
Как сообщила Ирина Волк, блогеров, демонстрировавших пренебрежение правилами дорожного движения, обнаружили сотрудники московской ГИБДД. "Работа Госавтоинспекции по выявлению неприемлемого с точки зрения безопасности дорожного движения контента будет продолжена", - добавила она.
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ОбществоМоскваИрина ВолкЛюдмила Нефедова
 
 
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