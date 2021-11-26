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Нидерланды вводят временный запрет на полеты из ЮАР
Нидерланды вводят временный запрет на полеты из ЮАР - РИА Новости, 26.11.2021
Нидерланды вводят временный запрет на полеты из ЮАР
Нидерланды вводят запрет на полеты из ЮАР из-за нового штамма коронавируса, сообщает Algemeen Dagblad со ссылкой на и.о. министра здравоохранения Хуго де Йонге. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:38
2021-11-26T12:38
2021-11-26T12:44
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ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Нидерланды вводят запрет на полеты из ЮАР из-за нового штамма коронавируса, сообщает Algemeen Dagblad со ссылкой на и.о. министра здравоохранения Хуго де Йонге.По словам де Йонге, запрет будет действовать с сегодняшнего дня с 12.00 по местному времени (14.00 мск). Те пассажиры, которые до этого времени прибудут в Нидерланды из ЮАР, должны будут уйти на карантин. Кроме того, ЮАР добавлена в список стран с высоким риском распространения коронавируса.Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.
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в мире, ботсвана, нидерланды, юар, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, новости - туризм
12:38 26.11.2021 (обновлено: 12:44 26.11.2021)
Нидерланды вводят временный запрет на полеты из ЮАР
Нидерланды вводят запрет на полеты из ЮАР из-за нового штамма коронавируса