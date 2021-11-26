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Нидерланды вводят временный запрет на полеты из ЮАР

Нидерланды вводят временный запрет на полеты из ЮАР - РИА Новости, 26.11.2021

Нидерланды вводят временный запрет на полеты из ЮАР

Нидерланды вводят запрет на полеты из ЮАР из-за нового штамма коронавируса, сообщает Algemeen Dagblad со ссылкой на и.о. министра здравоохранения Хуго де Йонге. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:38

2021-11-26T12:38

2021-11-26T12:44

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ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Нидерланды вводят запрет на полеты из ЮАР из-за нового штамма коронавируса, сообщает Algemeen Dagblad со ссылкой на и.о. министра здравоохранения Хуго де Йонге.По словам де Йонге, запрет будет действовать с сегодняшнего дня с 12.00 по местному времени (14.00 мск). Те пассажиры, которые до этого времени прибудут в Нидерланды из ЮАР, должны будут уйти на карантин. Кроме того, ЮАР добавлена в список стран с высоким риском распространения коронавируса.Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760810767.html

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